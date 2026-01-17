Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

En medio de un agitado debate tras el incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en 23 %, nuevas manifestaciones de respaldo al aumento se empiezan a escuchar.

El jefe de Estado ha respondido a los críticos que han cuestionado las implicaciones del incremento salarial y ha manifestado en reiteradas oportunidades la invitación a nuevas movilizaciones en su defensa.

Las implicaciones de subir el salario mínimo 23% van más allá de la inflación. Cinco sectores en donde más se siente el golpe

Esta semana, el presidente Petro volvió a convocar nueva movilizaciones en el país, en esta ocasión con el objetivo de respaldar el decreto con el que su Gobierno fijó el denominado “salario vital y familiar”.

El mandatario pidió a trabajadores y ciudadanos movilizarse para defender lo que considera un derecho constitucional. En sus mensajes, el presidente reiteró el llamado a respaldar el decreto a través de la movilización.

Pues su llamado no se hizo esperar y el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, invitó a una concentración.

Desde la organización manifestaron su rechazo a lo que ellos consideran “la ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo”, con el fin de tumbar el salario mínimo de 2026.

“Esta arremetida no es jurídica ni técnica: es política y de clase, dirigida contra un avance histórico que fortalece el ingreso real de la clase trabajadora. El decreto es plenamente legal y constitucional”, señaló.

El Comando Nacional Unitario defendió la postura del jefe de Estado y señaló que “no existe evidencia seria que pruebe que los aumentos del salario mínimo destruyen empleo”. Por el contrario, consideran que estos incrementos “fortalecen el mercado interno y dinamizan la economía”.

La cruzada de Petro en defensa del salario mínimo: el presidente le respondió a sus críticos

Desde las centrales sindicales también defendieron los decretos expedidos por el Gobierno nacional, con el fin de desindexar múltiples bienes y servicios del incremento del salario mínimo como los copagos, las cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos.

Igualmente, se mostraron en desacuerdo con los incrementos que han realizado algunos alcaldes del país en el transporte público, especialmente destacando las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

“Tampoco es cierto que el aumento del salario mínimo sea el detonante de la inflación. En Colombia, el incremento de precios ha estado impulsado principalmente por decisiones empresariales y por la inflación de los productores”, señaló la organización sindical.

Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Petro, en la Plaza de Bolívar. Foto: COLPRENSA

Cuándo y dónde se realizarán las manifestaciones

En medio de su inconformismo, las centrales sindicales aseguraron que “el salario mínimo no es un costo, sino un instrumento de justicia social y reactivación económica”, y que hace parte fundamental de la generación de riqueza en el país.

Por eso, llamaron a defender el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que esto representa “defender la Constitución, la democracia social y el derecho del pueblo trabajador a vivir con dignidad”.

Llevan al Consejo de Estado el decreto del salario mínimo 2026 y solicitan frenar de inmediato su aplicación

En consonancia, convocaron a la ciudadanía a defender en la calle el decreto, con una amplia concentración frente a los Palacios de Justicia en todo el país el próximo miércoles 28 de enero, a las 10:00 de la mañana.