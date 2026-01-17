Nación

Convocan manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026: fecha, hora y puntos de concentración

La jornada está siendo liderada por el Comando Nacional Unitario conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC.

Redacción Nación
17 de enero de 2026, 9:05 p. m.
Recientemente se adelantó una concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Gustavo Petro.
En medio de un agitado debate tras el incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en 23 %, nuevas manifestaciones de respaldo al aumento se empiezan a escuchar.

El jefe de Estado ha respondido a los críticos que han cuestionado las implicaciones del incremento salarial y ha manifestado en reiteradas oportunidades la invitación a nuevas movilizaciones en su defensa.

Esta semana, el presidente Petro volvió a convocar nueva movilizaciones en el país, en esta ocasión con el objetivo de respaldar el decreto con el que su Gobierno fijó el denominado “salario vital y familiar”.

El mandatario pidió a trabajadores y ciudadanos movilizarse para defender lo que considera un derecho constitucional. En sus mensajes, el presidente reiteró el llamado a respaldar el decreto a través de la movilización.

Bogotá

Pues su llamado no se hizo esperar y el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, invitó a una concentración.

El Comando Nacional Unitario by info-semana

Desde la organización manifestaron su rechazo a lo que ellos consideran “la ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo”, con el fin de tumbar el salario mínimo de 2026.

Esta arremetida no es jurídica ni técnica: es política y de clase, dirigida contra un avance histórico que fortalece el ingreso real de la clase trabajadora. El decreto es plenamente legal y constitucional”, señaló.

El Comando Nacional Unitario defendió la postura del jefe de Estado y señaló que “no existe evidencia seria que pruebe que los aumentos del salario mínimo destruyen empleo”. Por el contrario, consideran que estos incrementos “fortalecen el mercado interno y dinamizan la economía”.

Desde las centrales sindicales también defendieron los decretos expedidos por el Gobierno nacional, con el fin de desindexar múltiples bienes y servicios del incremento del salario mínimo como los copagos, las cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos.

Igualmente, se mostraron en desacuerdo con los incrementos que han realizado algunos alcaldes del país en el transporte público, especialmente destacando las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

Tampoco es cierto que el aumento del salario mínimo sea el detonante de la inflación. En Colombia, el incremento de precios ha estado impulsado principalmente por decisiones empresariales y por la inflación de los productores”, señaló la organización sindical.

Concentración por la soberanía y la democracia liderada por el presidente Petro, en la Plaza de Bolívar.
Cuándo y dónde se realizarán las manifestaciones

En medio de su inconformismo, las centrales sindicales aseguraron que “el salario mínimo no es un costo, sino un instrumento de justicia social y reactivación económica”, y que hace parte fundamental de la generación de riqueza en el país.

Por eso, llamaron a defender el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que esto representa “defender la Constitución, la democracia social y el derecho del pueblo trabajador a vivir con dignidad”.

En consonancia, convocaron a la ciudadanía a defender en la calle el decreto, con una amplia concentración frente a los Palacios de Justicia en todo el país el próximo miércoles 28 de enero, a las 10:00 de la mañana.

