Política

Petro convoca a nuevas movilizaciones en Colombia: fecha, horario y puntos de concentración

El presidente reiteró el llamado a respaldar el decreto a través de la movilización.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

13 de enero de 2026, 10:30 p. m.
El llamado fue hecho a través de su cuenta de X.
El llamado fue hecho a través de su cuenta de X. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: SEMANA.

El presidente Gustavo Petro volvió a convocar a movilizaciones en el país, esta vez para respaldar el decreto con el que su Gobierno fijó el denominado “salario vital y familiar”, calculado en dos millones de pesos mensuales.

El llamado fue hecho a través de su cuenta de X y se dio en medio de un fuerte choque político y económico sobre la legalidad y los efectos de la medida.

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro

La convocatoria ocurre apenas días después de que el Ejecutivo oficializara el incremento del salario mínimo para este año y en un momento de tensión con sectores empresariales y partidos de oposición que han cuestionado el alcance del decreto presidencial.

En un largo mensaje, el mandatario pidió a trabajadores y ciudadanos movilizarse para defender lo que considera un derecho constitucional. En sus mensajes, el presidente reiteró el llamado a respaldar el decreto a través de la movilización.

Política

Carlos Fernando Motoa acusa al Gobierno Petro de “hacerle conejo” al Congreso por dilatar debate de control político sobre la emergencia económica

Política

Juan Manuel Santos se separa de la Presidencia de Delcy Rodríguez por “ilegítima” y pide elecciones o respetar triunfo de Edmundo González

Política

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro

Política

Mauricio Cárdenas carga contra la consulta del Frente Amplio: “Ahí están los amigos de Maduro”

Política

“Mentiras y más mentiras”: Gustavo Petro habla, otra vez, de la reelección presidencial y confiesa qué lo llevaría nuevamente al poder

Política

¿Gran Consulta por Colombia apoyaría a Abelardo De la Espriella? Esto respondieron sus integrantes sobre la segunda vuelta

Política

“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Confidenciales

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Mundo

Delcy Rodríguez confirma conversaciones con Petro, Lula y Pedro Sánchez y califica el operativo de EE. UU. como una “agresión criminal”

Confidenciales

Petro desmiente cifras de violencia publicadas por InSight Crime y asegura que están “desinformando sobre Colombia”

Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

El decreto defendido por el presidente introduce el concepto de “salario vital y familiar” y plantea una referencia salarial de dos millones de pesos mensuales. Según explicó el propio mandatario, la cifra se calculó con base en estadísticas del Dane sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia.

De acuerdo con lo expuesto por Gustavo Petro, el cálculo tomó como punto de partida el valor estimado para que un hogar no se ubique en condición de pobreza y se dividió entre el promedio de trabajadores por familia. El presidente ha insistido en que este concepto está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

“Mentiras y más mentiras”: Gustavo Petro habla, otra vez, de la reelección presidencial y confiesa qué lo llevaría nuevamente al poder

El mandatario también señaló que, pese a estar incluido en la Carta Magna desde 1991, ese mandato no se ha materializado en más de tres décadas.

El anuncio del decreto y la convocatoria a marchas se producen mientras el propio presidente advirtió sobre posibles intentos de frenar la medida en instancias judiciales. En sus declaraciones, Petro señaló que existen presiones de grupos económicos para reversar tanto el decreto del salario vital como otras decisiones de su Gobierno en materia tributaria.

El mandatario también abordó el debate sobre inflación y aseguró que, a su juicio, el aumento salarial no es el factor que impulsa el alza de precios en el país. En sus mensajes, vinculó ese fenómeno a problemas estructurales del sector agropecuario y a prácticas de especulación en algunos mercados.

¿Habrá un proyecto de ley?

Además del decreto, el presidente planteó que el concepto de salario vital y familiar sea llevado al Congreso como proyecto de ley, con el objetivo de que tenga un alcance más amplio y no dependa únicamente de decisiones del Ejecutivo.

Petro indicó que esa discusión podría darse en el próximo Congreso e incluso mencionó la posibilidad de que el tema sea abordado en escenarios de reforma constitucional, sin anunciar fechas ni mecanismos concretos.

Más de Política

-

Carlos Fernando Motoa acusa al Gobierno Petro de “hacerle conejo” al Congreso por dilatar debate de control político sobre la emergencia económica

La primera reacción de Gustavo Petro a las movilizaciones,

Petro convoca a nuevas movilizaciones en Colombia: fecha, horario y puntos de concentración

Juan Manuel Santos sobre Venezuela

Juan Manuel Santos se separa de la Presidencia de Delcy Rodríguez por “ilegítima” y pide elecciones o respetar triunfo de Edmundo González

Paloma Valencia.

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Petro

La Gran Consulta, rueda de prensa.

Mauricio Cárdenas carga contra la consulta del Frente Amplio: “Ahí están los amigos de Maduro”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

“Mentiras y más mentiras”: Gustavo Petro habla, otra vez, de la reelección presidencial y confiesa qué lo llevaría nuevamente al poder

La Gran Consulta, rueda de prensa.

¿Gran Consulta por Colombia apoyaría a Abelardo De la Espriella? Esto respondieron sus integrantes sobre la segunda vuelta

.

“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Verónica Alcocer, Armando Benedetti, Andrés Idárraga y Gustavo Petro.

Verónica Alcocer, Andrés Idárraga y Armando Benedetti: los cercanos a Petro que denunciaron campañas de desprestigio desde el Gobierno

Álvaro Uribe

Uribe responde y aclara qué fue lo que quiso decir cuando ordenó hacer “llorar” a una influencer: habló de las llamadas bodegas

Noticias Destacadas