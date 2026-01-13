Petro convoca a nuevas movilizaciones en Colombia: fecha, horario y puntos de concentración

El presidente Gustavo Petro volvió a convocar a movilizaciones en el país, esta vez para respaldar el decreto con el que su Gobierno fijó el denominado “salario vital y familiar”, calculado en dos millones de pesos mensuales.

El llamado fue hecho a través de su cuenta de X y se dio en medio de un fuerte choque político y económico sobre la legalidad y los efectos de la medida.

La convocatoria ocurre apenas días después de que el Ejecutivo oficializara el incremento del salario mínimo para este año y en un momento de tensión con sectores empresariales y partidos de oposición que han cuestionado el alcance del decreto presidencial.

En un largo mensaje, el mandatario pidió a trabajadores y ciudadanos movilizarse para defender lo que considera un derecho constitucional. En sus mensajes, el presidente reiteró el llamado a respaldar el decreto a través de la movilización.

El decreto defendido por el presidente introduce el concepto de “salario vital y familiar” y plantea una referencia salarial de dos millones de pesos mensuales. Según explicó el propio mandatario, la cifra se calculó con base en estadísticas del Dane sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia.

De acuerdo con lo expuesto por Gustavo Petro, el cálculo tomó como punto de partida el valor estimado para que un hogar no se ubique en condición de pobreza y se dividió entre el promedio de trabajadores por familia. El presidente ha insistido en que este concepto está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

El mandatario también señaló que, pese a estar incluido en la Carta Magna desde 1991, ese mandato no se ha materializado en más de tres décadas.

El anuncio del decreto y la convocatoria a marchas se producen mientras el propio presidente advirtió sobre posibles intentos de frenar la medida en instancias judiciales. En sus declaraciones, Petro señaló que existen presiones de grupos económicos para reversar tanto el decreto del salario vital como otras decisiones de su Gobierno en materia tributaria.

El mandatario también abordó el debate sobre inflación y aseguró que, a su juicio, el aumento salarial no es el factor que impulsa el alza de precios en el país. En sus mensajes, vinculó ese fenómeno a problemas estructurales del sector agropecuario y a prácticas de especulación en algunos mercados.

¿Habrá un proyecto de ley?

Además del decreto, el presidente planteó que el concepto de salario vital y familiar sea llevado al Congreso como proyecto de ley, con el objetivo de que tenga un alcance más amplio y no dependa únicamente de decisiones del Ejecutivo.

Petro indicó que esa discusión podría darse en el próximo Congreso e incluso mencionó la posibilidad de que el tema sea abordado en escenarios de reforma constitucional, sin anunciar fechas ni mecanismos concretos.