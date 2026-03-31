Corte Constitucional toma decisión inédita: dos licencias de maternidad por un mismo hijo

Paola, una mujer que trabaja en un hospital, presentó una tutela que fue estudiada en la Sala Plena de la Corte Constitucional y terminó en una decisión histórica en Colombia. Por primera vez, el alto tribunal autorizó dos licencias de maternidad por un mismo hijo.

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Esta historia inició cuando Paola y su pareja tuvieron un hijo mediante reproducción asistida. Paola aportó los óvulos y su compañera sentimental llevó adelante el embarazo.

Tras un proceso hormonal, Paola pudo lactar y asumió en gran medida el cuidado del recién nacido, teniendo en cuenta que su pareja permaneció incapacitada por complicaciones del parto.

La mujer decidió acudir a la EPS Sanitas para solicitar el reconocimiento de la licencia de maternidad como padre biológico y cuidadora de su hijo; sin embargo, la entidad negó esa petición y solo reconoció una licencia, que ya había sido otorgada a la madre gestante.

Esta historia inició cuando Paola y su pareja tuvieron un hijo mediante reproducción asistida. Foto: Getty Images

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Por eso, Paola terminó acudiendo a la Corte Constitucional por medio de una tutela para reclamar la protección de sus derechos y los de su hijo al cuidado, la igualdad y la seguridad social.

Los magistrados de la Sala Plena, con ponencia de Natalia Ángel Cabo, actual vicepresidenta del alto tribunal, decidieron revocar la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la vulneración de los derechos de la accionante y su hijo.

En cambio, confirmó la sentencia de primera instancia de un Juzgado Civil de Bogotá que protegió las garantías de la mujer como trabajadora lactante.

Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

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La decisión de la Corte fue: “Ordenar al Hospital que, para materializar el derecho al cuidado, mantenga para la accionante las garantías de las personas lactantes mientras continúe lactando a su hijo, en los términos de la ley y la jurisprudencia constitucional, hasta los dos años”.

Así fue como el alto tribunal terminó tomando una decisión inédita en Colombia y reconoció por primera vez dos licencias de maternidad por un mismo hijo.

La decisión también está acompañada de un llamado de atención al Congreso para que diseñe un régimen de licencias parentales que reconozca la pluralidad de modelos de familia.

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“Asumir la tarea de diseñar un modelo que reconozca la pluralidad de las familias, garantice la corresponsabilidad equitativa y avance en la comprensión de las licencias parentales como una manifestación del derecho fundamental al cuidado“, fue el jalón de orejas al legislador.

La Sala Plena concluyó que la EPS Sanitas vulneró los derechos fundamentales de la madre no gestante, que al igual que su pareja amamantó al recién nacido, y hasta los derechos del propio bebé, al asignarle la licencia de paternidad sin valorar las circunstancias de lactancia y cuidado.