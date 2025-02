¿Por qué no lo condenaron?

Por prescripción

Por lo tanto, la acción adelantada en contra del demandado precluye y contra el fallo no procede ningún recurso de reposición ni apelación, dijo el Alto Tribunal.

La jurisprudencia en el caso

Para resolver el caso, la Corte Suprema de Justicia revisó diversos conceptos. Por ejemplo, llegó a la conclusión siguiente: " es claro que el comportamiento punible se enmarca en un contrato de obra en el cual, dada la naturaleza de la prestación, no se le atribuyó función pública alguna al acusado". He ahí el meollo del asunto.

La Corte también revisó casos similares y expresó que en un contrato efectuado en el municipio de Garagoa (Boyacá) para realizar la obra de ampliación del acueducto rural, en aras de determinar si tenía o no la condición de servidor público (el acusado de ese entonces), la Sala concluyó que se trataba de ejecutar una obra de utilidad pública, razón por la cual, el primero no pierde la calidad de particular.