Crisis de medicamentos: Gestarsalud explica qué le debe el Gobierno nacional a las EPS

“Por otra parte, el Gobierno giró la semana anterior lo correspondiente a los Presupuestos Máximos de los meses de julio a septiembre, que son los recursos que cubren los servicios de salud no cubiertos con la Unidad de Pago por Capitación. No obstante, el Gobierno Nacional todavía debe asignar y girar recursos para el ajuste a Presupuestos Máximos para el suministro de algunos medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, correspondiente a los años 2022 y 2023″, indicó el gremio.