“Cualquiera que pase a la segunda vuelta tiene más opción de ganar que Petro”: Alicia Eugenia Silva

La exfórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga aseguró que Petro no pasa del 40%, mientras los demás candidatos tienen más opción de crecer en una eventual segunda vuelta.

Después de que Alicia Eugenia Silva asumiera una de las fórmulas vicepresidenciales más cortas en la carrera presidencial del 2022, no ha dejado de opinar de política.

Es amiga de Sergio Fajardo, pero es consciente de que su tiempo acabó, que jugó mal y que su campaña terminó al servicio de Gustavo Petro.

De Rodolfo Hernández considera que está inflado en las encuestas y también tiene sus reparos frente a la candidatura de Petro. Mientras tanto, de Federico Gutiérrez estima que tiene margen para crecer.

Silva- exfórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga, graba semanalmente un podcast sobre política y en el más reciente dijo que “cualquier que pase a la segunda vuelta presidencial tiene más opción de ganar que Gustavo Petro”.

Lo dice, según ella, al analizar los últimos sondeos de opinión. “Qué nos están diciendo las cuatro encuestas que han publicado los medios y que he analizado: Que Petro no pasa jamás del 40%, 41%, lo que quiere decir que el 60% de los colombianos no están dispuestos a votar por Petro y, por tanto, habrá segunda vuelta”, manifestó.

“Otro aspecto que concluyo de las encuestas es que Fico estuvo creciendo exponencialmente. Entre abril y mayo se movió entre 20, 21, 23, 27 y 31%, Petro se queda estancado en el 40 y Rodolfo no supera el 20. Es irrelevante hablar de Fajardo”, manifestó. La dirigente política basa sus afirmaciones exclusivamente en la lectura que viene haciendo de todas las encuestas.

Silva dijo que desde el fin de semana pasado, con un Rodolfo Hernández en un empate técnico con Federico Gutiérrez, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, los petristas se dieron cuenta “de que cualquiera que pase a la segunda vuelta tiene más posibilidades que el mismo Petro de ganar porque el candidato de izquierda sigue estancado en el 40%”.

En ese orden de ideas, a su juicio, la estrategia de Petro contra Federico Gutiérrez estuvo errada. “Acabaron con Sergio Fajardo y ahí están los petristas asustando con el señor Rodolfo Hernández y andan tildándolo de millonario y corrupto”.

“Lo que pasó con Rodolfo Hernández es que pulverizaron a Fajardo, él se desplomó en la intención de voto porque pasó del 11 y 20% al comienzo de la carrera electoral al 5%”.

Para Silva, Sergio Fajardo y Gustavo Petro se convirtieron en los jefes de debate de Rodolfo Hernández. “Ambos se han dedicado a decir que Fico es Uribe o Duque; Petro enfatiza más la mentira (...)”.

“Una fajardista como Angélica Lozano y todo el gabinete de Santos, que estaba con Fajardo, convencieron al matemático antioqueño de aliarse con Rodolfo Hernández, un hombre que no tiene nada que ver con Fajardo. Es un señor grosero, patán, un poco violento. La semana pasada, el fenómeno real, es que Rodolfo se quedó con 10 puntos que eran de Fajardo”, manifestó en su grabación que rueda a través de sus redes sociales.