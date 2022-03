Atención: Óscar Iván Zuluaga renuncia a su candidatura presidencial y anuncia su apoyo a ‘Fico’ Gutiérrez

El candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga anunció este lunes que renuncia a su aspiración de llegar a la Casa de Nariño y que acompañará a ‘Fico’ Gutiérrez en la primera vuelta presidencial.

He tomado la decisión personal de acompañar la aspiración de @FicoGutierrez.



Un mensaje a todos los colombianos: solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad 💪🏼🇨🇴https://t.co/TSJxVMMZbK pic.twitter.com/YLxpMSQE6P — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) March 14, 2022

“En vista de los resultados de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión de renunciar a la candidatura presidencial del Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez”, dijo Zuluaga.

En su mensaje explicó que la decisión se toma sin cálculos políticos ni burocráticos y, mucho menos, sin esperar nada a cambio. “El partido queda en la libertad de tomar las decisiones institucionales que crea oportunas”. Así mismo, agradeció a quienes lo acompañaron en su candidatura y anunció que seguirá trabajando por el país. “He llevado una campaña llena de amor y esperanza, dedicada a las propuestas más serias para construir el país que nos merecemos (…) ¡Seguiré actuando con ese fin para contribuir en ese camino!”.

Federico Gutiérrez en su sede, ganador de consulta Equipo por Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La decisión de Zuluaga se da tras el triunfo de ‘Fico’ Gutiérrez en la consulta de Equipo por Colombia en la que se ubicó en el primer lugar con 2.160.329 votos. Tanto el candidato como esa consulta se consolidaron como los grandes ganadores de la jornada de este 13 de marzo, de cara a la primera vuelta, sin importar que Gustavo Petro y su Pacto por Colombia hayan logrado un poco más de votos.

De hecho, varios congresistas del Centro Democrático anunciaron públicamente su respaldo político para ‘Fico’ Gutiérrez en la jornada del domingo, aunque se esperaba que para la primera vuelta presidencial acompañaran a Zuluaga. Sin embargo, el triunfo del exalcalde de Medellín demostró que si Zuluaga seguía en la contienda, la centroderecha y la derecha se hubieran podido dividir.

Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga, rueda de prensa. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Apenas se conocieron los resultados de las consultas, el expresidente Álvaro Uribe citó a una reunión a todos los militantes del Centro Democrático en Bogotá para revisar el futuro político de la colectividad. Fuentes han indicado a SEMANA que en ese encuentro se definirá el pleno respaldo del uribismo a la candidatura de ‘Fico’ Gutiérrez para intentar ganar en la primera vuelta presidencial.

El senador Ernesto Macías calificó como acertada la decisión de Zuluaga y pidió a las directivas del Centro Democrático adherir a la campaña del exalcalde de Medellín.

Aplaudo la decisión sensata de @OIZuluaga de adherir a la Candidatura de @FicoGutierrez; ejemplo que debe seguir el @CeDemocratico de la misma manera, es decir, sin condiciones. La defensa del país está por encima de los partidos. https://t.co/qiDtWv9PHi — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) March 14, 2022

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez es el gran ganador de la jornada de este domingo. En cierto modo, la votación de Gustavo Petro era predecible. Y muchos consideraban que incluso podría haber sido mayor. La coalición Equipo Colombia sorprendió al tener una mayor votación que el centro con 3.500.000 a las 7:30 p. m. Mientras tanto, la coalición Centro Esperanza apenas superaba el millón de votos.

“Esta noche no ha ganado una persona, sino unas ideas”, dijo el candidato en su discurso de victoria. Desde el hotel Casa Dann Carlton, el exalcalde de Medellín recibió los resultados. “El camino que tenemos por delante es largo y lo vamos a hacer muy bien”, dijo. Habló del orden como una de sus prioridades de campaña y aseguró que a los criminales, en su presidencia, va a combatirlos y derrotarlos.

Las encuestas mostraban a Federico Gutiérrez como el gran favorito. En los últimos días, de hecho, el exalcalde de Medellín se disparó en las redes sociales y empató a Petro en interacciones. Igualmente, también se convirtió en el precandidato de su coalición más buscado en Google.

Gutiérrez demuestra un triunfo que es evidente. Pasadas las 7:30 p. m., el exalcalde de Medellín sumaba el 54,58 % de votos de la coalición y 1.830.139 votos. Así triplicaba en votos a Sergio Fajardo. “La celebración de Fajardo parece un velorio. La cara de él demuestra que el gran derrotado es él. En cambio en la de ‘Fico’ se ve una gran felicidad. La coalición centro esperanza entró en UCI”, dijo el exministro Luis Felipe Henao en la transmisión de resultados de elecciones en SEMANA.

La maquinaria de Álex Char en la costa Caribe no le alcanzó para disputar el primer lugar y los escándalos le pasaron factura. David Barguil y el voto disciplinado del Partido Conservador en todo el país le sumaron votos a la coalición y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también hizo una buena campaña. Por su parte, Aydeé Lizarazo, representó al voto cristiano.

Esta coalición tiene algo particular: dependerá también de qué tanto vote la militancia uribista en ella, teniendo en cuenta que los dirigentes del partido no se pusieron de acuerdo sobre si debían o no votar en las consultas de este domingo. Óscar Iván Zuluaga pidió no hacerlo, mientras que el presidente Iván Duque dijo que lo haría.

Ante los resultados de estas elecciones, el primero precandidato en felicitar a su compañero de coalición fue Enrique Peñalosa, quien además de agradecer a todos los colombianos que votaron por él este domingo, compartió su apoyo con el exalcalde de Medellín y se sumó a la cuota para la campaña que inicia ahora hasta las siguientes elecciones, las cuales se desarrollarán el 29 de mayo.

Por su parte, el precandidato presidencial por el Partido Conservador, David Barguil, felicitó a Federico Gutiérrez dentro de la consulta de la coalición Equipo por Colombia y manifestó que solo queda darle un abrazo al “nuevo presidente de Colombia”.

En días pasados, el hoy candidato a la Presidencia afirmó que su gran intención es “trabajar por la gente y para la gente”.

“Yo le estoy proponiendo al país es una Colombia en orden y con oportunidades; orden para luchar contra la corrupción, para garantizar la seguridad y oportunidades para que tengamos bienestar. En unir también al país, en dedicarme a los temas, nada de discursos de odios, nada de discursos de luchas de clases; todo lo contrario, creo en las empresas, creo que la mejor política social es la generación de empleo. Vamos a trabajar para que todo eso sea posible”, dijo Federico Gutiérrez en diálogo en Vicky en Semana.