Cuota alimentaria: ¿Hasta qué edad se debe pagar en Colombia?

La cuota alimentaria es un aporte obligatorio que debe hacer el padre de familia que, en un proceso de separación o divorcio, no haya obtenido la custodia de su hijo o hija.

¿Se puede cobrar cuota alimentaria al progenitor, si no respondió económicamente en su debido momento?

Contexto: ¿Se puede cobrar cuota alimentaria al progenitor, si no respondió económicamente en su debido momento?

Seis aspectos clave de la cuota alimentaria

Hace un tiempo, el ICBF destacó seis aspectos claves con respecto a la cuota alimentaria que se deben tomar con cuidado para no incurrir en violaciones de ley.

5. ¿Se puede cobrar un retroactivo por cuotas alimentarias no pagadas?: El pago de la cuota alimentaria se genera a partir del momento en el que se solicita y fija o acuerda por las partes interesadas. Si la cuota pactada o fijada se incumplió se puede cobrar tanto el dinero que se debe, como el interés legal contemplado en el Código Civil. Mientras no esté fijada la cuota no se podrá cobrar sino hasta el momento en que se solicite.