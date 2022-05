CUT anuncia respaldo a Gustavo Petro y Francia Márquez en segunda vuelta

Después del resultado de la primera vuelta presidencial, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunció su respaldo oficial a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por medio de un comunicado firmado por sus dirigentes, el sindicato explicó las razones por las que se tomó la decisión.

“Frente a la segunda vuelta de la elección presidencial, el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia manifiesta su decisión de respaldar la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez”, inició el documento.

Según Francisco Maltés, presidente de la CUT, y Fabio Arias Giraldo, fiscal nacional, aseguran que Petro y Márquez “expresan las necesarias y más convenientes medidas para defender la vida, la paz, la democracia y una rectificación importante de una de las peores medidas del recetario neoliberal, así como una decidida lucha contra la corrupción”.

Además, afirman que el programa de ambos candidatos presidenciales “reivindica el papel de lo público en los derechos fundamentales en salud y educación”. De esta forma, argumentan que llama a avanzar “en trabajo decente” y en los derechos de las mujeres, jóvenes, y diversidades sexuales y étnicas.

“La CUT llama a los trabajadores y trabajadoras a respaldar a Petro y Francia el próximo 19 de junio. Los trabajadores y todo el sindicalismo debe redoblar esfuerzos en esta tarea por la democracia y el cambio”, concluyó la carta de adhesión.

Francisco Maltés, presidente de la CUT, ya había anunciado su apoyo a Gustavo Petro como parte del sindicalismo liberal al interior de la organización.

“Hemos tomado la decisión, los sindicalistas liberales, de adherir al compañero Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. Toda vez que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la continuidad de las políticas sociales y laborales del presidente Duque”, dijo Maltés en su momento.

En abril, el líder sindical criticó la propuesta de Gutiérrez del trabajo por horas, la cual calificó como “una forma de deslaboralización laboral donde no hay contrato de trabajo, donde no hay garantías a la seguridad social y donde no hay prestaciones sociales mínimas. La gente va, trabaja un tiempo y a la salida le pagan una o dos horas. Es decir, con esta fórmula aumentaría la pauperización e informalidad en el mundo del trabajo”.

En ese momento, según los cálculos de Maltés, entre el 80% y el 90% de los trabajadores sindicalizados estaban con Petro y Márquez.

Hoy también se oficializó la adhesión de Luis Gilberto Murillo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, a la campaña de Gustavo Petro.

“Aquí estamos para construir desde la diferencia un nuevo país, el país que está esperando la sociedad colombiana, ese país que ha dado un mandato concreto en las elecciones pasadas. Yo miraba el mapa y es el mapa de la paz. El acuerdo de paz profundizó la democracia en el país, y eso nos motiva, aquí tenemos que superar las pequeñas diferencias y trabajar por un país, un país que empodere a las regiones, un país que trabaje por la inclusión”, dijo Murillo.

Por su parte, Petro resaltó lo que Murillo representa para la comunidad afrodescendiente y también su amplia experiencia en temas relacionados con el medio ambiente.

“Aquí estamos abriendo el poder al pueblo negro en Colombia después de cinco siglos y de una fecha aún muy reciente de la liberación de los esclavos. Este es el cambio real en la sociedad colombiana, donde estarán arriba los de abajo. Que los herederos de la esclavitud puedan gobernar a Colombia y no solo los herederos de los esclavistas. Que podamos construir un país multicolor, de tú a tú, entre iguales, el poder negro es una realidad”, dijo.