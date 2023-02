Daniel Quintero se pronunció sobre vandalización en marchas: “La única cura contra el uribismo es la educación”

Este miércoles 15 de febrero se llevaron en las principales ciudades del país manifestaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las marchas transcurrieron en calma; sin embargo, en la ciudad de Medellín se registraron algunos actos violentos, según el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, por los que aseguró dio orden al Esmad de retirar de la plaza de la Alpujarra a los manifestantes.

“Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación, he pedido al Esmad desalojarlos de la plazoleta de la Alpujarra”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter. En esa misma red social publicó un video donde se ve a supuestos participantes de la marcha de este miércoles agredir a funcionarios públicos. Finalmente, las personas que participaban de la marcha se retiraron de manera voluntaria del lugar, después de dialogar con los integrantes de la Policía que estaban en el sitio.

Manifestación en Medellín - Foto: Juan Diego Mercado

En otro video difundido en las redes sociales también se aprecia a varias personas vandalizando la escultura de la paloma de la paz, hecho que generó críticas en las redes sociales. Quintero compartió en Twitter una imagen de la escultura y arremetió nuevamente contra el uribismo: “La única cura contra el uribismo es la educación”, dijo.

La única cura contra el uribismo es la educación. pic.twitter.com/33782uaM87 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 15, 2023

El presidente Gustavo Petro también se refirió al hecho y cuestionó a las personas que lo hicieron: “¿Qué tendrán contra la Paz?”, señaló.

¿Qué tendrán contra la Paz? https://t.co/QXB0QiVJXm — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2023

Hemos retomado el control. Se retiró a los violentos que atacaron a ciudadanos y servidores. Hemos solicitado medidas de protección para joven que fue amenazado de muerte de forma directa por uno de los violentos. https://t.co/XMZU5AHdbd — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 15, 2023

Señalan a Daniel Quintero de enviar gente para “alterar las marchas” del 15 de febrero contra el presidente Petro

La senadora Paloma Valencia, una de las opositoras del Gobierno de Gustavo Petro que convocó a las manifestaciones de este 15 de febrero, se fue de frente contra el alcalde de Quintero por sus publicaciones en Twitter acerca de las movilizaciones y, supuestamente, buscar alterar la paz de la jornada.

Quintero, que el pasado martes participó en las marchas a favor de las reformas que propone el presidente Petro, este miércoles compartió videos de supuesta violencia durante la jornada en Medellín ocasionada por uribistas, según él. De ahí el enojo de la congresista del Centro Democrático.

Daniel Quintero Calle, pidió intervención del Esmad - Foto: Cortesía Fuerza Aérea Colombiana

“Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la alcaldía y la gobernación, he pedido al Esmad desalojarlos de la plazoleta de la Alpujarra”, publicó el mandatario de la capital antioqueña.

En el video compartido por el alcalde se ve a algunos manifestantes de camisetas blancas pegándoles patadas a otros ciudadanos, mientras que otros más intentan separarlos. Por tal actuar fue que dio la orden al Esmad de tomar medidas en el asunto.

De acuerdo con Paloma Valencia, la violencia de la que el alcalde de Medellín habló es la que él promueve con sus trinos y supuestamente enviando algunas personas para desfavorecer las manifestaciones.

“En serio, su irresponsabilidad y su sectarismo no tiene límites. No promueva la violencia, deje de buscar provocarla enviando gente a ver si alteran marchas pacíficas; no busque la zozobra, no estigmatice. Más bien explíquenos la acusación de corrupción de su secretaria”, trinó Valencia.

En serio su irresponsabilidad y su sectarismo no tiene límites. No promueva la violencia, deje de buscar provocarla enviando gente a ver si alteran marchas pacíficas; no busque la zozobra, no estigmatice.



Más bien explíquenos la acusación de corrupción de su secretaria. https://t.co/Ca4CATKlTm — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 15, 2023

Polo Polo advierte al Gobierno Petro luego de las marchas de la oposición y dice que se viene “un paro bien agresivo”

Miguel Polo Polo, uno de los principales líderes de la oposición, les agradeció a todos los ciudadanos que salieron a las calles a movilizarse. Igualmente, aprovechó la coyuntura para mandarle una fuerte advertencia al jefe de Estado y aseguró que se viene un paro más agresivo.

“El guerrillero y su combo de ineptos quedaron derrotados en las calles del país. No son mayoría, los colombianos hablaron. ¡Colombia se respeta! Seguiré dando la cara de frente y sin miedo. ¡No me van a callar! ¡Viva Colombia!”, manifestó inicialmente en Twitter.

Luego, sentenció: “Esto es apenas un aviso, señor Petro. Como se atreva a jugar con la salud y las pensiones de los colombianos, nos vamos a un paro bien agresivo. Que no será ni sombra del paro de 2021. La salud y las pensiones de los colombianos se respetan. No vamos a dejar destruir”.