Daniel Quintero volvió a comparar a Sergio Fajardo con Álvaro Uribe

El alcalde suspendido de Medellín no cesa sus ataques en redes sociales.

Daniel Quintero sigue con su arremetida en contra de quienes, en su criterio, son los culpables de su suspensión de la alcaldía de la capital de Antioquia. Uno de ellos, el expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores.

Ahora, por medio de su perfil oficial de Twitter y tras conocerse la adhesión de Sergio Fajardo a la campaña de Rodolfo Hernández, Quintero volvió a comparar y poner por igual al llamado uribismo con el fajardismo.“Uribismo y Fajardismo en Medellín siempre fueron lo mismo”, se lee en el mensaje del político paisa.

Y es que las pullas de Quintero a Fajardo vienen de tiempo atrás. Por ejemplo, en Vicky en Semana dijo que Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y cuarto en las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo, sigue siendo responsable fiscal del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, más conocido como Hidroituango. Tan solo, dijo, lo que sucede ahora es que no responderá por sus acciones.

“Según el informe ya fallado sobre la Contraloría, de las decisiones que se tomaron para acelerar el proyecto, lo importante es que entre la plata. Hay una responsabilidad política, queda ahí clara, pero ya no tiene inhabilidades porque las inhabilidades se daban si no pagaba. Las aseguradoras van a pagar una parte, los contratistas van a pagar otra y con eso lo liberan a él y a otros de la responsabilidad de tener que salir a pagar, pero también les quita cualquier inhabilidad pensando en elecciones”, aseguró el alcalde Daniel Quintero.

Quintero también fue abordado respecto a la versión de Sergio Fajardo, hecha en El Debate, de SEMANA, según la cual el contralor general Carlos Felipe Córdoba tiene intenciones de “fregarlo” a pesar de que la recuperación del proyecto de Hidroituango ya se logró. “Si lo hubieran querido fregar no hubiera aprobado el acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo firmado, incluso, por la Contraloría, por la aseguradora, por EPM (Empresas Públicas de Medellín). Va a implicar el pago de unos contratistas, pero en definitiva lo que hace es recuperar la plata, pero lo salva. Él sigue siendo culpable fiscalmente, es decir responsable fiscal por las decisiones que tomó, pero ya no tiene que pagar por las consecuencias, que son significativas”, aseguró Quintero.

Cabe recordar que Quintero también se despachó en contra de Álvaro Uribe Vélez debido a la decisión de la Procuraduría. “Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia. Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales”, precisó en su momento.

Ante estas declaraciones, el líder del Centro Democrático no se guardó nada y le respondió rápidamente a Quintero Calle. Igualmente, le pidió que no engañe más a la ciudadanía. “Alcalde juguetón, no engañe, que lo que ha hecho con el patrimonio público es suficiente”, puntualizó Uribe en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activo en los últimos meses.

Luego, el expresidente le sacó los trapos al sol al alcalde y compartió una imagen con el siguiente mensaje: “Posa votando por Petro, manda a su gabinete a trabajar con él, usa los recursos de la Alcaldía y utilizó a su gestora para apoyarlo, pero cuando lo suspenden le echa la culpa a Uribe”. Sin lugar a dudas Quintero tiene una pelea casada con los seguidores de Álvaro Uribe y Sergio Fajardo, que al parecer no tendrá un fin muy cercano.