“Darle subsidio a empresarios grandes no es un delito”: Paloma Valencia sale en defensa de Andrés Felipe Arias en foro contra la corrupción

Este domingo se realizó de manera virtual el noveno foro del Centro Democrático, llamado Lucha contra la corrupción.

En el encuentro, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, participaron los cinco precandidatos del Centro Democrático a la presidencia: Miguel Uribe (papá del asesinado Miguel Uribe Turbay), Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

En una de las contra preguntas realizadas por el expresidente Uribe a Paloma Valencia, este le pidió un “análisis crítico”.

“La voy a poner en un trabajo, hágame un análisis crítico de estos eventos de mi gobierno: yo respaldé a algunos de mis funcionarios y me parece que hubo unas condenas injustas”, dijo Uribe.

Esto fue lo que respondió la precandidata Paloma Valencia:

“Yo por ejemplo, en el caso de Arias, Agro Ingreso seguro, yo creo que ahí usted procedió bien, eso fue al final del gobierno, las investigaciones se dieron cuando ya no era ministro”, dijo.

“Pero, la verdad, creo que faltó la defensa del tema central y era que darle subsidio a empresarios grandes no es un delito, aquí falta una defensa política de una decisión política que él había tomado, que yo creo que hizo falta porque, Arias, está comprobado que no se robó un solo peso, pero ante la opinión pública el delito fue que él le entregó plata del Estado colombiano en forma de subsidios a personas que eran ricas”, explicó.

El exministro Andrés Felipe Arias. | Foto: Daniel Reina

“Usted puede decir que eso es controversial, pero uno tiene que entender cuál es el contexto, que era el TLC con los Estados Unidos que ponía en jaque la producción de muchos sectores económicos del país, pensemos en el arroz, pensemos en la leche, que necesitaba una transferencia económica a sectores que no eran pobres, que quisiéramos proteger, pero yo creo que ahí faltó”, manifestó Paloma Valencia.

“En lo de Arias estoy convencida de que era inocente, pero usted me pregunta sobre Odebrecht, yo creo que ese es un tema que el país no quiso estudiar y que el país se ha negado a hacer un análisis real, es el único país latinoamericano donde las investigaciones no avanzaron”, añadió.