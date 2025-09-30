Suscribirse

Judicial

Defensa de Diego Cadena pidió que se le otorgue la detención domiciliaria

El abogado fue condenado por haberle ofrecido beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que firmara una retractación.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 7:50 p. m.
Diego Cadena Ramírez fue condenado por presionar y ofrecer beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve par que firmara una retractación.
Diego Cadena Ramírez fue condenado por presionar y ofrecer beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve par que firmara una retractación en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: COLPRENSA

El abogado Iván Cancino, quien representa a Diego Javier Cadena Ramírez, le pidió al juzgado tercero de conocimiento de Bogotá que se le otorgue la detención domiciliaria para que cumpla la condena que se le impuso por el delito de soborno en actuación penal.

“Ha presentado un comportamiento ejemplar. Ha participado de todas las audiencias”, expresó Cancino al señalar que su cliente no cuenta con ningún antecedente penal o fiscal. “Igualmente, cuenta con un evidente arraigo en la sociedad”.

Cadena fue sentenciado en fallo de primera instancia por haberle ofrecido sobornos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda para que firmara una retractación en el proceso que se adelantaba en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“No hay una existencia de riesgo de fuga o incumplimiento; y mucho menos antecedentes de evasión”, precisó Cancino al manifestar que su representado ya estuvo privado de su libertad por algunos meses mientras se adelantaba este extenso proceso penal.

Contexto: Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, se expone a una condena de siete años de prisión

En su intervención, el abogado puso de presente un documento que evidencia el arraigo de Diego Cadena en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde viven varios familiares. Igualmente, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, Cancino manifestó que la medida se deberá imponer hasta que el fallo quede ejecutoriado.

“Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurisprudenciales, reitero que no se libre orden de captura contra el señor Cadena hasta que no se emita un pronunciamiento definitivo en sede de casación”, argumentó el abogado defensor.

Diego Cadena, Iván Cancino y Álvaro Uribe
Diego Cadena, Iván Cancino y Álvaro Uribe | Foto: SEMANA

En su petición puso de presente que Diego Cadena no cuenta con antecedentes en los registros de la Policía Nacional o de la Procuraduría General. Además, tiene varias condecoraciones por su labor y trabajo como profesional del Derecho junto a su oficina que tiene sede en Cali.

“Reiterando que las peticiones es que no se haga efectiva ninguna orden de captura hasta el momento definitivo, que se parta del cuarto mínimo contemplado por la ley”, detalló.

Contexto: El expresidente Álvaro Uribe advierte que los “pagos a testigos” los hizo el abogado Diego Cadena “autónomamente”, sin su consentimiento

Frente al monto de la condena, el abogado pidió que se haga entre los cuartos mínimos que establece el Código Penal.

“Teniendo en cuenta esas particularidades personales, profesionales, familiares y sociales, es que esta defensa presenta a su honorable despacho también una solicitud seria y razonable para que, al momento de fijar la pena, se aplique el cuarto mínimo contemplado por la ley, dado que no haya agravantes ni concurso de conductas punibles”, precisó.

“Lo anterior con el propósito de que la sanción responda a la proporcionalidad, justicia, razonabilidad y racionabilidad que se encuentran dentro de la constitución del Código para que no sea una medida desmesurada o descontextualizada.

El abogado Diego Cadena fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.
El abogado Diego Cadena fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal. | Foto: Colprensa

En este caso, la Fiscalía General ya había pedido una condena de siete años de prisión en contra de Diego Cadena teniendo en cuenta la gravedad de sus conductas para intentar desviar la administración de justicia.

Cadena fue sentenciado, únicamente, en el llamado Episodio Monsalve que tiene relación con el ofrecimiento de dádivas y beneficios judiciales al exparamilitar para que se retractara ante la Corte Suprema de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Contexto: “Pagué honorarios al doctor Cadena, nunca para pagar testigos”: Álvaro Uribe insiste en su inocencia

El jurista fue absuelto, por duda razonable, en el caso que tiene relación con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Víctor.

En este extenso proceso judicial fue absuelto el abogado Juan José Salazar, socio de Diego Cadena.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Altafulla dejó claro lo que siente por Karina y reveló si la acompañará en su pelea

2. ¿Quién es el funcionario detrás de los millonarios contratos que tienen en el ojo del huracán a Ecopetrol?

3. Le destaparon papelón a Santa Fe: presidente de Cerro Porteño dijo cuánto pagó por Jorge Bava

4. ¿Propaganda o verdad? Trump dice que Estados Unidos supera en 25 años a Rusia y China en tecnología nuclear

5. Armando Benedetti tendrá que “hacer magia” para que se apruebe la reforma a la salud

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diego Cadena abogado de UribeFiscalía General de la NaciónÁlvaro Uribe VélezJuan Guillermo Monsalve

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.