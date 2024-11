“¿No se puede tomar a una persona como responsable hasta que no sea vencida en un juicio?”, agregó. “¿Acaso la norma rectora que rige la presunción de inocencia de la Ley 906 de 2004 no es de tal alcance o magnitud que diga que no solamente toda persona se presume inocente, sino que debe ser tratada como tal, hasta que no quede demostrada como culpable hasta que no quede en firme la decisión judicial?”, cuestionó.