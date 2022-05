Defensores de derechos humanos de la Universidad del Valle denuncian amenazas

Defensores de derechos humanos del Valle del Cauca denunciaron que han recibido amenazas de muerte en su contra a través de mensajes de texto.

Así lo señaló el líder estudiantil Newball Segura, quien dijo que, junto con otros compañeros de ese centro de educación superior, ha sido víctima de intimidaciones.

“Soy candidato a la representación estudiantil para el Consejo Académico de la Universidad, y me están amenazando para que no continúe con mis aspiraciones, pues me van a exterminar”, señaló el defensor de derechos humanos.

Según señaló, en los mensajes de texto, se evidencia que quienes profieren esas intimidaciones, no están de acuerdo con el liderazgo que viene adelantando, junto con sus compañeros, dentro de la Universidad del Valle.

Recordó que el pasado 12 de abril recibió un mensaje similar, a través de un número de teléfono desconocido, al parecer, desde el extranjero.

Newball dijo que ante esa amenaza informó a la Policía, sin que hasta el momento haya tenido respuesta de las autoridades o si se ha iniciado alguna investigación para determinar quienes están detrás de este hecho.

“Denuncia por amenaza en mi contra del día de ayer 16 de mayo del 2022. Esta es la segunda amenaza que recibo en menos de un mes. No hay garantías en Univalle, ni garantías por la vida. Nos están matando”, señaló en su cuenta de Twitter hace un poco más de una semana.

DENUNCIA POR AMENAZA EN MI CONTRA DEL DÍA DE AYER 16 DE MAYO DEL 2022.



ESTA ES LA SEGUNDA AMENAZA QUE RECIBO EN MENOS DE UN MES.



NO HAY GARANTÍAS EN @UnivalleCol, NI GARANTÍAS POR LA VIDA.



NOS ESTÁN MATANDO. pic.twitter.com/V25ekwX2DO — Newball Segura (@newballsegura) May 17, 2022

Entre tanto, el rector de la Universidad del Valle, Edgar Valera, tras rechazar esas amenazas, pidió a las autoridades que se avance en las investigaciones y establecer los responsables.

Reconoció que no es la primera vez que ocurren situaciones como esta, por lo que insistió en que se debe avanzar en las investigaciones.

Tras dar a conocer el texto de las intimidaciones, señaló que en las últimas semanas han recibido intimidaciones de manera anónima. “Hemos recibido copia de amenazas hechas desde fuentes anónimas por grupos radicales que ignoramos su procedencia”, dijo el rector.

Agregó que “han sido dos amenazas, una orientada a amenazar a los líderes afro de nuestra universidad, que están estructurados en varias organizaciones y plataformas, las cuales han sido muy importantes a lo largo de los últimos años para que la Universidad del Valle sea una de las que más haya avanzado en la inclusión positiva de comunidades étnicas en temas de cupos, de beneficios, en bienestar y en acompañamiento”.

La segunda advertencia, según señaló, la conoció personalmente y fue el pasado viernes 13 de mayo.

“Esta tiene que ver con un anónimo contra líderes estudiantiles, sobre todo de regionalización, algunos de Cali, atacándose en los peores términos y descalificándolos, incluso con agresiones soeces que no son ni el contexto, ni el ambiente, ni el estilo de nuestra comunidad académica. Hemos colocado las denuncias específicas a los organismos de seguridad”, manifestó.

Hace un mes, dos líderes estudiantiles de esa universidad fueron asesinados, por lo que se insistió en la necesidad de proteger la vida de quienes vienen ejerciendo este tipo de actividades como la defensa de los derechos humanos.

Líder sindical de Univalle asesinado

De otra parte, a comienzos de mayo fue asesinado el líder sindical de Sintraempuvalle (Sindicato Mixto de Trabajadores y Empleados Públicos de la Universidad del Valle) Mauricio Balanta, de 56 años de edad.

El dirigente obrero recibió varios disparos por parte de un joven sicario. El asesinato se registró debajo de un puente vehicular, cuando Balanta iba a bordo de un automóvil de placa IVP343.

Mauricio Balanta tenía 56 años y estaba vinculado a la Universidad del Valle. - Foto: Tomada de Facebook

De acuerdo con las autoridades, el líder sindical habría intentado salir del automóvil, pero el sicario le disparó nuevamente.

“Estamos consternados por este suceso que nos enluta una vez más”, dijo el presidente de Sintraunicol, Edinson Méndez, quien confirmó el liderazgo del trabajador de la Universidad del Valle.

El asesino del miembro de Sintraempuvalle tiene 18 años de edad y fue capturado por las autoridades luego de que escapara corriendo del lugar de los hechos debido a fallas mecánicas en su moto, de placa YIK08D, la cual quedó abandonada en la escena del crimen.

“Al sujeto capturado se le encontró un arma tipo pistola. Tenemos un equipo verificando las razones y circunstancias de este asesinato”, dijo el comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali, general Juan Carlos León Montes.