Demanda de los trabajadores de Viva Air fue admitida por el Tribunal, ¿qué puede pasar?

Este martes 28 de febrero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción popular presentada por un grupo de trabajadores sindicalizados de la aerolínea Viva Air. Por medio de esta piden medidas cautelares para que se protejan inmediatamente los derechos que consideran vulnerados con las más recientes decisiones de la compañía, puesto que 1.250 empleos están en vilo.

En la acción judicial, conocida por SEMANA, se fijan ocho puntos frente a la grave situación que se está presentando en Viva Air, entre los que se destacan el patrimonio negativo al cierre del 31 de diciembre de 2022 cercano a los 135,4 millones de dólares; pérdidas en el 2022 por 34,9 millones de dólares; obligaciones presentadas al corto plazo dado incumplimiento con los arrendadores de las aeronaves al 31 de diciembre de 2022 por unos USD$1 05 millones; de los cuales unos USD$ 88,2 millones corresponden al financiamiento recibido por las rentas 2020 y 2021 como efectos de la pandemia.

La demanda advierte que en las obligaciones financieras del 31 de diciembre de 2022, por unos USD$ 25 millones, a cierre del 2022, se presentó una deuda con los acreedores comerciales por 38 millones de dólares; pasivos con los empleados por valor cercano a los 6 millones de dólares; pasivos de impuesto por valor de USD$ 12,8 millones; y activos líquidos al 31 de diciembre de 2022 por unos USD$ 24,7 millones.

Además de revelar estos datos, advierten la pérdida empleos directos e indirectos de las empresas que intervienen en la operación de Viva Air, afectando inminentemente el servicio a los usuarios. Y es que más de 20 mil personas se han visto afectadas por el inesperado anuncio de la aerolína, que el lunes 27 de febrero suspendió sus operaciones en Colombia por la crisis que atraviesa. Desde entonces, los pasajeros buscan una solución para desplazarse a los destinos que tenían programados o que les respondan por los tiquetes que compraron, los cuales no pudieron hacer efectivos porque no hay cómo reclamar.

Desde este martes 28 de febrero, la empresa no estará operando, es decir, los aviones con los que venía brindando el servicio estarán en tierra, sin claridad de hasta cuándo durará esta suspensión, debido a que no cuentan con las garantías para seguir operando. De hecho, SEMANA conoció que la compañía ya no venderá más tiquetes a sus usuarios, pues el reciente presidente nombrado, Francisco Lalinde, dijo: “Estoy suspendiendo operación, no me dio para más”.

Carlos Roncancio Castillo, abogado de las organizaciones sindicales de Viva Air, le aseguró a SEMANA que: “ante la inminente cesación de operaciones de la compañía Viva Air que deja en tierra a sus trabajadores las organizaciones sindicales han promovido una acción popular con solicitud de medidas cautelares pretendiendo que los jueces de la República analicen la situación que hoy presenta la compañía y tutele los derechos de los que son titulares, las organizaciones sindicales, los trabajadores y la ciudadanía en general, además de los grandes riesgos económicos que implica para el estado, dadas las consecuencias que trae la liquidación de Viva, tales como daño fiscal, posibles indemnizaciones a las compañías, las empresas y etc.”.

En el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, se han presentado fuertes manifestaciones puesto que los viajeros se encontraron con que los vuelos que tenían estaban cancelados y nadie les ha dado una solución.

Recientemente la Superintendencia de Transporte anunció que tras las decisiones adoptadas por la aerolínea Viva, de suspender las operaciones desde el 27 de febrero de 2023, se abrieron investigaciones en contra de la aerolínea por incumplimiento de los derechos a los pasajeros y las graves afectaciones que se presentaron con el servicio.

