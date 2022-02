Denuncia: a hijos de militares les están cobrando cupo escolar en Valledupar

SEMANA habló con una de las personas denunciantes -solicitó no revelar su identidad-, quien aseguró que en el colegio Institución Educativa Eduardo Suárez Orcasita, en el departamento de Valledupar, exigen cobros de dinero o en especie para poder tener un cupo escolar.

De acuerdo con esta persona, quien pertenece a las Fuerzas Armadas, el director de este colegio, Luis Carlos Maestre, pide un total de 100 mil pesos por niño o un cuñete de pintura, en su defecto, para reservar el cupo escolar a los menores cuyos padres son militares.

“Yo tenía mi familia aquí en Quibdó (Chocó), pero por situación de alteración del orden público acá la envié a Valledupar. Allí mi esposa va a matricular a los niños y lo primero que le dicen es que necesita una certificación del porqué se trasladaron para Valledupar. Una vez llevada la certificación le dicen que por ser hijos de padre militar, entonces nosotros debemos aportar $100.000 por cada uno o en su defecto un cuñete de pintura y que esta es la única manera para que le den el cupo”, manifestó el denunciante.

Frente a esta situación, manifestó que su esposa dijo que no contaba con esa suma de dinero, que no tiene cómo comprar la pintura y, además ella preguntó el “por qué le están cobrando, siendo que el colegio es de carácter público?”.

De acuerdo con el denunciante, la institución educativa respondió que es la única manera para que le den el cupo, porque, de lo contrario, no hay otra posibilidad: por cada niño, un cuñete de pintura o 100 mil pesos.

El padre de familia narró que su esposa se dirigió a la Secretaría de Educación local y que desde ahí llamaron al colegio involucrado, pero que al final la conclusión y la solución era la impuesta por la institución educativa.

“Al ver esto, mi esposa va a la Secretaría de Educación a exponer el caso y lo que allá le dicen, y que es lo que más llama la atención, que “sí dele los $100.000″ para que le acepten los niños”, denunció el uniformado.

“Yo creo que esto se trata de una extorsión ¿cómo si hay cupo para los niños que entreguen la pintura o el dinero y cómo no hay cupo si no se cumple con esta exigencia? Porque ellos dicen que lo tienen como un aporte, qué es un aporte, pero lo exigen, supuestamente en el caso, como el mío, que el padre es militar (...) no sé qué pasa con esa educación o con esos entes educativos, porque la verdad una entidad pública no puede estar cobrando así”, denunció el padre de familia.

Otra de las situaciones que perjudica a esta familia, y sobre todo a los menores de edad, es que los niños se están retrasando en sus clases y conocimientos académicos y que, al momento de ingresar a una institución educativa, ponerse al día será una situación de bastante carga para los estudiantes.

En repetidas ocasiones, SEMANA intentó comunicarse con el colegio Institución Educativa Eduardo Suárez Orcasita, pero no obtuvo respuesta.