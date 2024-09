Denuncian posible nuevo método delictivo en centro comercial de Bogotá. “Tengan mucho cuidado”

El relato de una mujer, que fue viralizado en redes sociales, ocurrió según ella en un centro comercial de la capital del país. En el primer tramo del relato, la joven denota la facilidad con que los delincuentes perfilan a sus posibles victimas: “Cuando subimos al segundo piso de Andino, un hombre nos abordó y nos dijo, me gusta mucho su outfit, tienen un aire superchévere, me parecen divinas, me gustaría conocerlas, ambas nos miramos y le dijimos, que no, que muchas gracias”.