Denunciante inexistente con nombre de exministro y acusaciones sin soporte: razones de la Fiscalía para archivar investigación contra Uribe

El ente investigador comprobó que el hombre que denunciaba al expresidente por compra de votos no aparece en ningún registro, casualmente su nombre es Juan Carlos Pinzón, el mismo del exministro de Defensa y exembajador en los Estados Unidos.

“Una denuncia temeraria, carente de actos ilícitos”. De esta forma, la Fiscalía General archivó la investigación preliminar que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta compra de votos para favorecer la campaña de Iván Duque a la Presidencia en el año 2018.

Ivan Duque Marquez. Presidente de la República. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En la decisión de 23 páginas, conocida en exclusiva por SEMANA; se estableció que al realizar una búsqueda de los datos del denunciante se encontró que este no aparecía en ningún registro y la cédula que dio pertenecía a otra persona. Hecho por el cual se concluyó que se presentó una “inexistencia del hecho” denunciado.

La Fiscalía General archivó la denuncia contra el expresidente Uribe por compra de votos. - Foto: Cortesía

“La persona que presentó la denuncia penal y que se identificó con el nombre Juan Carlos Pinzón (...) no existe”, precisa el documento con el que se ordena el archivo de la indagación. “En lo que tiene que ver con la individualización o identificación del denunciante se determinó por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil que, para el número de cédula aportado por el quejoso, no se encuentra registro. Hecho éste que llama la atención del despacho cómo una persona presenta ante los estrados judiciales denuncia penal, con identidad inexistente”.

En la denuncia, en la que también mencionó al representante a la Cámara, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, se manifestaba que el 22 de febrero de 2018 el expresidente Uribe le ofreció a un grupo de personas la suma de 25 mil pesos para que hicieran parte de una “concentración política” en Tunja (Boyacá) en la que iba a estar el candidato Iván Duque. Sin embargo, los “dineros que finalmente no fueron pagados por los oferentes” (sic).

Álvaro Uribe y Ciro Ramírez - Foto: SEMANA

El denunciante fue más allá e incluso señaló que “una mujer de apellido Peña” quien era aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático por el departamento de Boyacá “estaría vinculada a estos eventos”. Sin embargo, tras la recolección de elementos materiales probatorios, el ente investigador señaló que los hechos denunciados presentaban contradicciones en cuanto al modo, tiempo y lugar.

El expresidente Álvaro Uribe promete dar línea en la colectividad y acompañar a los candidatos en la contienda de 2023. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Uno de los testigos que denunció, incluso en un noticiero de televisión la supuesta compra de votos, aseguró que no le constaba que los ofrecimientos fueran hechos por parte de Uribe, indicando que todo era de oídas y por parte de compañeros que sí habían asistido y los que no recibieron el dinero prometido.

“En cuanto al ofrecimiento, no le consta que se haya entregado o no el dinero. Tiene conocimiento de que un periodista John H., publicó un video en el que hay gente del sector Ciudad Jardín, a quienes les habían ofrecido dinero y al final no les pagaron, situación que generó malestar en los asistentes. Desconoce de ofrecimiento alguno para votar por alguno de los candidatos”, declaró.

El presidente Iván Duque señaló que en la reducción de la inflación ha influido no solamente “lo que se ha venido haciendo con el precio de combustibles, sino también algo muy importante, y es todo lo que fue la flexibilización del ingreso de insumos a Colombia”. - Foto: Presidencia de la República/Web

En total fueron cinco los testigos que aseguraron que pese a que el evento sí ocurrió el 22 de febrero de 2018 en la conocida ‘Piedra de Mono’ en la ciudad de Tunja no les constaba o tuvieron contacto alguno ni con el expresidente Álvaro Uribe ni con el congresista Ciro Ramírez Cortés. “Indíquese que no hay testimonio, evidencia o información que dé cuenta de que alguna persona de la campaña, o inclusive extraña a ella, haya insinuado, manifestado o exigido a los concurrentes a la manifestación política que los $25.000 que les serían entregados al final del encuentro, estaban condicionados al voto por algún candidato en particular”.

“Por otra parte, a Álvaro Uribe Vélez no le atribuyen que haya estado a cargo de algún tipo de actividad o haya desarrollado algún rol durante el evento político más allá de su presencia. Menos aún que haya tenido incidencia en el manejo del dinero aludido o en su distribución o reparto”, concluye la decisión.