Descubren cuál sería el papel de alias Johanna, esposa del Negro Ober, en Los Rastrojos Costeños

El pasado 25 de marzo, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido con el alias del Negro Ober y señalado de liderar la estructura delincuencial Los Rastrojos Costeños, alertó a las autoridades del país con dos videos que difundió desde su lugar de reclusión.

Durante un operativo, las autoridades capturaron a su esposa, acusada de tener vínculos con dicha organización, y tras esa detención, el Negro Ober lanzó una serie de amenazas tanto a comerciantes como a uniformados de la Policía.

La colaboración entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura de Julieth Vanessa Martínez Cantillo, conocida como Johanna, de 28 años, a quien se le acusa de participar en actividades de extorsión en el departamento del Atlántico.

Según la investigación liderada por un fiscal delegado ante el Gaula, se sospecha que la acusada tomó el control de las finanzas de Los Rastrojos Costeños después de que su pareja, alias El Negro Ober, fue encarcelado por delitos de concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio.

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, amenazó a fiscales, policías y comerciantes desde la cárcel de Girón, Santander. - Foto: Captura de video.

Además, las labores de la Policía Judicial indicaron que la mujer habría recibido una cantidad de 14 millones de pesos de dos transportistas de Soledad en el 2022 para no atentar contra sus vidas.

La Fiscalía General imputó a alias Johanna los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados, aunque no se declaró culpable de los cargos.

El juez de control de garantías a cargo del caso impuso medidas de aseguramiento intramural contra la sindicada, debido a la evidencia presentada por el ente acusador.

Las amenazas del Negro Ober

Alias Negro Ober, a través de un video, aseguró que tomará represalias afectando a inocentes en la ciudad de Barranquilla y otras regiones por la captura de su esposa en Bogotá. Según él, la captura de su esposa es una injusticia dado que ella no tendría nada que ver con sus negocios ilegales.

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo y enseguida agregó: “Se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

“Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va a importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”, expresó este hombre uno de los máximos cabecillas de Los Rastrojos Costeños.

Esta es una de las capturas del video donde el Negro Ober lanza amenazas. Se le ve campante comiendo y fumando. - Foto: Captura de video.

Indignación por las declaraciones

Indignación y rechazo han causado la amenazas de muerte que lanzó eOber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, en contra de fiscales, policías, comerciantes y comunidad en general de Barranquilla y otras regiones del país.

Las aterradoras declaraciones de este hombre, quien se encuentra condenado a más de 50 años de prisión, rápidamente se viralizaron en redes sociales. Ante esta situación, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y garantizar la vida de todas las personas.

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, fue trasladado de la cárcel de Girón, en Santander, a la de La Dorada, en Caldas. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Es inadmisible que delincuentes condenados sigan amenazando desde diversas cárceles del país. Señores del Inpec: esto se volvió paisaje. Investigaciones, condenas y cárcel para quienes facilitan estos actos”, expresó el mandatario local el pasado 25 de marzo.

Agregó: “Ya nos comunicamos con Presidencia, Ministerio de Justicia y Policía para que se tomen medidas, mientras hay soluciones de fondo a este problema. La gente clama resultados y el estado entero debe actuar con urgencia”.

Así mismo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, también se refirió al hecho y aseguró que alias Negro Ober “está listo para el exorcismo”.

A las voces de rechazo también se sumó el abogado Daniel Briceño, quien catalogó el accionar de este delincuente como indignante. “Desde la cárcel alias Negro Ober amenaza con tomar represalias matando comerciantes en distintas ciudades por la captura de su esposa. Indignante”.