Mamá de ‘Negro Ober’ reprocha al Inpec por aislarlo en una celda y hace petición para tenerlo más cerca

SEMANA habló con la madre de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido con el alias de ‘Negro Ober’. Él está en el ojo del huracán por burlar la seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para extorsionar a los comerciantes de la costa Caribe.

La ‘gota que rebosó la copa’ fue la grabación de un video dentro de una celda donde lanzó violentas amenazas de muerte contra empresarios y autoridades, a modo de retaliación por la captura de su compañera sentimental, quien estaría involucrada en sus negocios.

Las imágenes las captó desde la cárcel de Girón. Ante este escenario, se tomó la decisión de aislarlo. La falta de diálogo lo estaría afectando, reconoció su progenitora, Alba Luz Gutiérrez. Ella solicitó que no sea encerrado, sino que pueda conversar con más personas.

“Me gustaría que lo trasladaran de patio porque allá está solito, no tiene con quién hablar. Él decía que no podía dormir, ni día ni noche. ¿Qué me da rabia? Que donde lo mandaron ahora nunca había hecho lo que está haciendo: consumir pepas y hacer videos”, dijo.

Agregó que el lugar que más se puede adaptar a sus peticiones es la cárcel La Picota de Bogotá. Allí estuvo detenido en el año 2022, pero reincidió en el cobro de extorsiones y el consumo de estupefacientes, por lo que lo trasladaron hacia el penal de Santander.

“Allá a La Picota fui a visitarlo, también fue su esposa. Para mí tiene mejor seguridad. A La Picota sí iría, me voy en un bus y duro 17 horas viajando, me cobran ochenta mil”, detalló la madre. Mientras que un traslado a una zona más alejada de la costa le produce pavor.

Entre tantas cosas, la señora reconoció que no cuentan con los recursos necesarios para transportarse hacia otros lugares de Colombia. Además de clamar ante el Inpec, lanza oraciones a santos para que el lugar de reclusión sea amigable con lo que quiere su hijo.

Hasta nueva orden, deberá permanecer en la cárcel del municipio de La Dorada, ubicada en el departamento de Caldas. En los otros lugares en los que ha estado, los guardianes lo han sorprendido con extravagantes joyas, estupefacientes y coordinando extorsiones.

Él empezó a ser buscado por las autoridades judiciales desde el año 2010 cuando quedó como único cabecilla del grupo ilegal de ‘Los Rastrojos Costeños’, luego de que Víctor Carlos Pérez de Alba, alias la Máquina del mal, muriera en un operativo policial.

Ellos armaron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión y el contrabando. Se les atribuyen numerosos hechos violentos y delitos en diferentes regiones del país. Ellos tienen fracciones en varios territorios del país.

Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía han identificado a sus integrantes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Magdalena. Esta facción es conocida por sus actividades ilícitas, incluyendo el control del narcotráfico en la región y el uso de la violencia para intimidar a la población y eliminar a sus rivales.

Según reportes de prensa, el primer proceso judicial contra Martínez Gutiérrez se le abrió en Antioquia en 2010 por tráfico de estupefacientes. Posteriormente fue capturado en Barranquilla y Soledad por delitos como tráfico y porte de armas, extorsión, amenazas y homicidio. A pesar del prontuario del criminal, estuvo de nuevo libre hasta 2021.

Cuando se le capturó se le buscaba por hechos como el homicidio en modalidad de sicariato de Ender Javier Vallejo García, asesinado el 9 de mayo de 2021 en Soledad, Atlántico; así como por disparar contra un conductor de la empresa Sobusa en Soledad, el 2 de septiembre del 2021.