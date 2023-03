Video en el que el Negro Ober amenaza a comerciantes y policías en Barranquilla tiene en graves problemas al director de la cárcel de Girón

En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la reclusión de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, más conocido como el Negro Ober, señalado de ser el máximo cabecilla de la organización criminal Los Rastrojos Costeños. El criminal ya ha pasado por cuatro centros de máxima seguridad del país en los que ha logrado tener todo tipo de beneficios.

El hecho más reciente se presentó el pasado viernes, cuando se conoció un video del Negro Ober amenazando a comerciantes y policías de Barranquilla por la captura de su esposa Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa. Tomándose un plato de sopa desde su celda y fumándose un cigarrillo de marihuana el hombre lanza todo tipo de amenazas. Teniendo en cuenta su peligrosidad las mismas prendieron todo tipo de alarmas.

Este lunes, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que se está evaluando la grave situación y se quiere establecer la forma en cómo ingresó todos estos elementos a su celda, en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón (Santander). Igualmente, se evalúa la continuidad del director de ese establecimiento penitenciario.

“En cuanto al director estamos revisando si se toma algún tipo de decisión, seguramente sí porque no vamos a permitir que esto continúe y que se diga presentando ese desorden. Cada director debe responder por lo que pasa en el establecimiento”, precisó el director del Inpec. En la investigación también se quiere identificar a los funcionarios que permitieron el ingreso de esos elementos. “Es inaudito y vamos a tomar medidas porque aquí cada establecimiento tiene un director, un comandante de vigilancia y una guardia que se encarga de que esto no deba pasar”.

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, (derecha), coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec (Izquierda). - Foto: A.P.I.

En las próximas horas el Negro Ober, quien actualmente se encuentra aislado, será trasladado en las próximas horas a la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá.

El delincuente fue aislado en otra celda. - Foto: Captura de video.

El Negro Ober, quien se encuentra privado de la libertad purgando una condena de más de 50 años de prisión por extorsión, homicidio agravado, secuestro, entre otros, comenzó la grabación solicitando una entrevista con medios de comunicación de la región pues, según él, la captura de su esposa es una injusticia dado que ella no tendría nada que ver con sus negocios ilegales.

“A mi mujer no la van a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo y en seguida agregó “se murió el fiscal (Marcelo) Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

Sería la cabecilla financiera de 'Los Rastrojos Costeños' y era requerida mediante orden judicial por extorsión y concierto para delinquir - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Así mismo, este sujeto sostuvo que ahora los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. No obstante, las amenazas no solo fueron para los funcionarios de la rama judicial, alias Negro Ober también aseguró que tomará represalias contra la Policía, comerciantes y la población del Atlántico en general. “Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”.

En el video, en el que aparece portando anillos y cadenas de oro, advirtió que “lo que está quieto se deja quieto. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente y van a ser los comerciantes, me las van a pagar. Ahí van a llorar”.

Tras conocerse el video, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, convocó a un consejo de seguridad extraordinario con el fin de evaluar la situación de orden público y tomar medidas para proteger a toda la comunidad.