Esta es la cárcel a donde fue trasladado el ‘Negro Ober’, luego de videos amenazantes

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez, confirmó que alias el Negro Ober será trasladado a la cárcel de La Dorada, en Caldas.

“Frente a los hechos ocurridos el fin de semana en Girón (Santander), hemos tomado decisiones contundentes. La primera fue trasladar de manera inmediata a esta persona que está privada de la libertad, alias el Negro Ober, hacia un establecimiento de orden nacional, de máxima seguridad. Será llevado de manera temporal al municipio de La Dorada en Caldas. Estamos estudiando la posibilidad si sigue ahí o continúa hacia otro establecimiento”, dijo Gutiérrez.

Alias el Negro Ober será llevado a la cárcel de La Dorada. - Foto: Cortesía a SEMANA

El director también fue enfático en que se han dado instrucciones claras y precisas al director de la cárcel y a toda la guardia para que evite que se sigan presentando estos hechos, los cuales calificó como “lamentables”.

“Por otra parte, también tomamos la decisión de remover del cargo al director del establecimiento carcelario de Girón. Toda vez que los funcionarios públicos estamos obligados a responder por acción y por omisión. De esta manera estamos, demostrando la lucha en contra de la corrupción, y estamos dando un ejemplo para todo el país y para el sistema penitenciario que esto no se puede presentar de ninguna manera”, aseguró.

El Negro Ober era conocido en el norte del país como el cabecilla de una organización criminal de Los Rastrojos Costeños, en un entuerto criminal plagado de retazos y delincuentes de diferentes estructuras dedicadas en su mayoria a la extorsión y el homicidio. Fue ese cabecilla que desde su sitio de reclusión lanzó amenazas a fiscales y comerciantes.

En un video dado a conocer a través de redes sociales, se le ve molesto por la reciente captura de su esposa Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, a quien se acusa de presuntamente ser la encargada de las finanzas de la estructura criminal Los Rastrojos Costeños.

Sería la cabecilla financiera de 'Los Rastrojos Costeños' y era requerida mediante orden judicial por extorsión y concierto para delinquir. - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Para el ‘Nergo Ober’, quien se encuentra privado de la libertad purgando una condena de más de 50 años, esa captura fue injusta, dado que califica a su esposa como inocente y exige su inmediata liberación, so pena de matar a muchos otros igualmente inocentes.

Comenzó la grabación solicitando una entrevista con medios de comunicación de la región. “A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo en el video y en seguida agregó: “Se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

Por ello, un grupo del Gaula de la Policía llegó hasta el establecimiento carcelario de Girón en Santander, luego de una solicitud de la Fiscalía y tras las amenazas que lanzó por video este conocido delincuente. Allí fue notificado de una nueva orden de captura y un proceso en su contra que se suma a la docena que tiene por hechos de extorsión y homicidio.

El Inpec aseguró que adelantan unas investigaciones a través de un grupo especial que se conformó en diciembre del año pasado y que tiene como propósito sanear las cárceles del país a través de procesos judiciales que incluso vinculan a funcionarios del Inpec comprometidos con hechos de corrupción.

Alias Negro Ober. - Foto: Cortesía: API.

Cabe recordar que en octubre de 2021, fue capturado el Negro Ober, quien era buscado por ser el cabecilla de la organización criminal Los Rastrojos Costeños. De hecho, se alcanzó a ofrecer una recompensa de cien millones de pesos por su cabeza.

El Negro Ober fue capturado por la Policía en una vía de Melgar, Tolima, gracias a un trabajo de inteligencia e investigación, pero una vez en la cárcel siguió con su principal negocio criminal: la extorsión.

Esto llevó a que en agosto del año pasado lo trasladaran a una celda de La Picota, desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, su primer sitio de reclusión, pero al parecer el castigo no fue suficiente, pues de nuevo estaba amenazando e intimidando, ya no sólo a comerciantes y conductores de la región Caribe, que ha sido su principal área de operación, sino también a policías y fiscales.