Desde la Arquidiócesis de Bogotá responden a denuncia en SEMANA sobre un supuesto líder católico que presuntamente es un abusador sexual

“Es un falso líder”, dijo con contundencia en SEMANA monseñor Luis Manuel Alí, de la Arquidiócesis de Bogotá, al referirse al caso denunciado en este medio por una joven bogotana licenciada en idiomas de 32 años que llevó ante la Fiscalía General por haber sufrido, presuntamente, abuso sexual de Yefer Heriberto López, líder espiritual en Cundinamarca cuando tenía apenas 14 años.

Según relató la mujer, su abusador se identificaba como líder de Lazos de Amor Mariano y el Grupo DICMA en Barranquilla.

SEMANA. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el presunto abuso sexual por parte del señor Yefer López quien al parecer, perteneció a Lazos de Amor Mariano en Cundinamarca y al grupo DICMA en Barranquilla?

Monseñor Luis Manuel Alí: Lo supe en el mes de junio. Nos contactó a la oficina para el buen trato de la Arquidiócesis de Bogotá el 5 de junio, nos dijo que tuvo un asunto de presunto abuso sexual, iniciado cuando era menor de edad, pero que seguía en esa situación de los últimos meses. Según ella, de una persona que se presentaba como un líder religioso y nosotros con nuestra ruta de atención el 6 de junio lo informamos a la Fiscalía General de la Nación.

SEMANA. ¿Usted conoce a Yefer López?

Monseñor Luis Manuel Alí: No. no tengo ni idea quién es ese personaje. Supe de él por la víctima, incluso me mostró una foto.

SEMANA. ¿Qué sucede después?

SEMANA. ¿Cuándo se conoce con la presunta víctima?

Monseñor Luis Manuel Alí: Ella pide contactarse directamente conmigo y la atendí en el mes de agosto. El 14 de agosto la atendí en mi oficina, nos vimos, hablamos largo. Me contó la historia y me quedó claro quién era el personaje. Todo empezó siendo una adolescente de 14 años y hasta hace poco que incluso le provocó una infección. Lo que más no preocupó de esa situación tan dolorosa, es que ella habló de otras posibles víctimas y además veía a ese personaje con muchas conexiones con un grupo de Barranquilla llamado DICMA. Me confesó que no se sintió bien atendida por algunos miembros de la iglesia, que se sentía resentida con la iglesia, no había eco, empatía hacia su situación tan difícil.

SEMANA. ¿Y ustedes qué van a hacer entonces para que ella no se sienta así?

De izquierda a derecha: Monseñor Luis José Rueda Aparicio, monseñor Luis Manuel Alí Herrera y monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos. | Foto: Revista Semana

SEMANA. ¿Usted ha llamado a DICMA en Barranquilla para ver si lo tienen identificado y evitar más casos?

Monseñor Luis Manuel Alí: Yo hablé con el padre encargado del tribunal eclesiástico de Barranquilla y no tenía conocimiento y les dije que tenían la obligación de contactar a dicho sujeto y ver lo que sucedía. Confiamos que ellos sigan en este proceso.

SEMANA. ¿Después de esta denuncia en SEMANA, han conocido más casos de víctimas de Yefer López?

Monseñor Luis Manuel Alí: La víctima me mostró una foto de él. Me llamó la atención su condición física por un problema en las manos, según me dijo ella. No es problema cognitivo. Ella me hablaba de otra víctima, en ese momento le dije que si está en Lazos de Amor Mariano y este círculo necesitábamos contactarlo. Parece que ella, la otra presunta víctima, ya había presentado una denuncia en Fiscalía. Yo hablé con el hermano de esta otra joven que me confirmó que su hermana, tenía una relación espiritual con este personaje que en un momento determinado le habló de una sanación, en sitios específicos y gracias a Dios la niña le contó a la mamá y nunca fue. El tipo empezó un embaucamiento y seducción de la menor que en ese momento tenía 17 años. Fue muy importante esa conversación con él, porque me di cuenta de que ese Yefer tiene un modus operandi, pseudo profeta, o pseudo místico. Para contactar a las personas se mete a grupos de oración. Este caso ya está notificado en Fiscalía y fue a Paloquemao. Aparte, no conozco más casos.

Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la CEC; monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la CEC, y monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la CEC. | Foto: Revista Semana

SEMANA: Monseñor, usted sabe que la víctima que denunció en SEMANA se sigue sintiendo sola, amenazada, que ha recibido mensajes y hasta teme por su vida

SEMANA. ¿Cuál es el compromiso de la Arquidiócesis de Bogotá y la iglesia católica al respecto de estos casos?

Monseñor Luis Manuel Alí: Nuestro compromiso es seguir insistiendo en los grupos como Lazos de Amor Mariano y los laicos, de insistir en estos protocolos muy claros de prevención y evitar estas situaciones. Este caso del señor Yefer López tiene la particularidad de que no es líder, se camufla como un falso líder y por eso notificamos a la Fiscalía. Estar pendientes del seguimiento que se ha hecho en DICMA en Barranquilla.

SEMANA. ¿Son muchas las denuncias con este tipo de casos?