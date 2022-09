Después de la suspensión, declaran insubsistente a la alcaldesa de Usme; la exfuncionaria arremetió en contra del Distrito

Mabel Andrea Sua, quien era la alcaldesa local de Usme, volvió a ser noticia en las últimas horas después de haber sido suspendida provisionalmente de su cargo, tras el escándalo que estalló en contra de la Alcaldía Local, a principios de este año, cuando se conocieron unos audios del padre de Sua, aparentemente pidieron dinero a cambio de interceder por contratos en el interior de la entidad.

Cuando estalló el escándalo, en marzo de este año, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, expidió el Decreto 099 de 2022, ordenó la suspensión provisional de Sua y encargó como alcalde local de Usme a Dorian Coquies.

En su momento, Jiménez aseguró que la Secretaría de Gobierno aportó la información recaudada a las autoridades disciplinarias y penales para que iniciaran sus indagaciones frente al escándalo que rodeaba a la Alcaldía de Usme.

Esa suspensión provisional fue por un periodo de 6 meses, la cual culminó ayer jueves 22 de septiembre, por lo que Sua llegó a las 7:00 de la mañana al despacho de la Alcaldía Local para reiniciar labores, pero se encontró que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el secretario Jiménez, por medio del Decreto 407, firmado a primera hora del día, la declararon insubsistente.

En el Decreto tan solo se comunica la decisión de declarar insubsistente a Sua, pero no dan explicación de las razones que sustentaron esa medida. Y si bien es claro el escándalo que rodeó a la Alcaldía de Usme, Sua se defiende y afirma que ella nunca estuvo involucrada en los posibles hechos de corrupción que salpicaron a su padre.

“Me llegó a mi correo un mensaje con una declaratoria de insubsistencia, sin ninguna justificación, sin ningún debido proceso, sin ninguna motivación de nada”, afirmó Sua a SEMANA.

La funcionaria declarada insubsistente señala que ella siempre estuvo abierta a que la investigaran, pero advierte que la indagación que se llevó a cabo en el interior del Distrito no contó con el debido proceso.

“Yo obviamente accedí a que me investigaran, pero a la fecha la investigación no arrojó absolutamente nada en contra mía”, comentó, y acto seguido agregó: “La Personería ejerció poder preferente porque evidenció que en el Gobierno de Bogotá yo no tenía garantías para la defensa y el debido proceso; la Procuraduría conceptuó poder preferente por lo mismo, porque vio que la alcaldesa (Claudia López) se había pronunciado antes de la suspensión y eso, claramente, era un juicio de valor que viciaba el proceso de la suspensión. Yo la recusé ante la Personería”.

El posible hecho de corrupción al interior de la Alcaldía de Usme también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero según Sua, el ente de investigación determinó que “no había ningún mérito para vincularme al proceso y ningún ente” podía hacerlo.

En ese contexto, si bien es claro que en los audios que salieron a la luz pública en marzo de este año se escucha cuando el padre de Sua aparentemente pide dinero “para gastos de su hija”, la hoy ex alcaldesa de Usme insiste en que ella no tuvo nada que ver con el proceder de su progenitor y que las investigaciones en su contra no han arrojado responsabilidades de su parte.

De esta manera, para ella “a todas luces es muy arbitrario que me declaren insubsistente el día que entro. No me dieron ninguna razón, ni me contestan el teléfono, ni veo a Claudia López hace más de seis meses”, dijo.

Lo cierto es que la alcaldesa López y el secretario Jiménez tienen facultades para declarar insubsistente a funcionarios dentro del Distrito. No obstante, SEMANA contactó al secretario de Gobierno para que explicara las razones del por qué de la decisión, pero no respondió al interrogante.

Las autoridades son las que tienen la última palabra para determinar quiénes serían los responsables de estos hechos.

Para Mabel Sua, detrás de la decisión de declararla insubsistente estaría una queja que ella puso en contra de la Secretaría de Gobierno por acoso laboral.

“Yo pongo una queja ante la Secretaría de Gobierno por acoso laboral, desde abril de 2021, una queja en contra de Luis Ernesto Gómez y Felipe Jiménez, por constreñirme en varias actuaciones en las que yo no estaba de acuerdo, pero esa queja jamás le dieron trámite ni le garantizaron el debido proceso”, le afirmó Sua a SEMANA.

La ex alcaldesa local señaló a este medio: “Yo en la queja denuncio que he sido víctima de la persecución política del Gobierno, porque varias veces tuve diferencias con el Gobierno por el tema de Cruz Roja, frente al tema de los convenios, y eso generó bastante resistencia”.

Y finalmente agregó: “Yo remití esa queja con copia a la Procuraduría el día de hoy, porque se supone que si yo me quejo de mi jefe, no me puede echar porque claramente se podría tomar como una represalia de la queja”.

La realidad es que la decisión fue tomada y Mabel Sua ya fue apartada de su cargo de manera definitiva.