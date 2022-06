“Después de ver cómo en la campaña de Petro calumnian, destruyen y difaman, votaré por Rodolfo Hernández”: Alfredo Deluque

El senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, confirmó este miércoles 15 de junio que votará por Rodolfo Hernández.

Lo hizo a través de una grabación, que se extendió durante tres minutos, donde reconoció que la publicación de los escandalosos ‘petrovideos’ por parte de SEMANA, que salpican a la campaña de Gustavo Petro porque varios de sus máximos dirigentes tejieron las más oscuras estrategias para desprestigiar a los adversarios políticos, lo llevaron, en parte, a tomar la decisión.

“Durante años, muchos de nosotros hemos venido siendo víctimas del sicariato moral. Todas las formas de lucha, esa es una de las máximas aprendidas en las filas ilegales y sin duda aplicadas en todos los niveles. Y claro está: el político no es la excepción”, dijo.

Una de esas armas -según Deluque- es “destruir con mentiras, infamias, anónimos radicados en tribunales, posteados en redes sociales, implantados en algunos medios o publicados de empresas políticas disfrazadas de ONG. Todo esto lo he padecido durante años, desde que decidí dejar la tranquilidad del sector privado para venir aquí a servir. Desde el sector público sentí esa injusta agresión por parte de supuestos independientes que han sido electos a costa de mentir y destruir la imagen de personas como yo”.

Deluque agregó que siempre intuyó y sospechó, sin tener pruebas, “que ese plan macabro de acabar con mi reputación no era una idea individual, sino una idea colectiva que hacía parte de un plan. No fue sino hasta la semana pasada que vieron los videos que se filtraron desde la campaña de Gustavo Petro. Tuve ante mis ojos la prueba de lo que yo ya sabía por haber sido víctima de esa ignominia durante años”.

El guajiro dijo que en los videos los colombianos pudieron ver a una organización política empeñada en engañar al ciudadano a costa de mentir sobre personas que hacen un trabajo digno y respetable.

“Después de ver cómo destruyen, calumnian, maltratan, dividen, mienten, difaman, desarrollan una estrategia sistemática para generar el odio en nuestra contra, con la sola consigna de que todo vale para lograr el poder, he decidido decirles que no todo vale. Y por eso, no votaré por el proyecto que encabeza Gustavo Petro”.

“Anuncio que votaré, sin haber hablado previamente con él y sin conocerlo, por Rodolfo Hernández. Lo hago porque mi conciencia no me perdonaría, nunca no decirlo, no pedírselo a mis amigos. Quiero luchar en las urnas por el cambio, pero por un cambio que no destruya, que no sea una fachada de odio, por un cambio que no esté inspirado en destruir a unos colombianos para que otros se tomen el poder. No todo vale”, agregó.

Alfredo Deluque le habló de sus más de 85.000 electores del 13 de marzo y les dijo que si se identifican con sus palabras también respalden al ingeniero santandereano.

Deluque hace parte de La U, un partido político que dejó en libertad a sus bancadas para respaldar al candidato presidencial de sus preferencias. Sin embargo, más del 90 % del partido apoya a Rodolfo Hernández.