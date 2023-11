“Director de la DNI no tiene la idoneidad para el cargo”: mayor (r) Jorge Castillo, uno de los oficiales más experimentados en inteligencia y contrainteligencia

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se llevó a cabo este viernes una audiencia pública para discutir el proyecto de ley estatutaria 236 de 2023, del Pacto Histórico, que propone cambios en la ley de inteligencia y contrainteligencia.

Una de las intervenciones en la audiencia fue la del mayor (r) Jorge Castillo, uno de los oficiales más experimentados en inteligencia y contrainteligencia, quien se mostró en contra del proyecto al señalar que existe un mico en el artículo 7, que habla de la creación de una Comisión Civil de Ciudadanos para las actividades de inteligencia, con el que se pretende darles facultades de investigadores, incluso, a miembros de la denominada primera línea.

Proyecto de ley estatutaria 236 de 2023. | Foto: suministrada

“Para las actividades de inteligencia y contrainteligencia hablan de unos integrantes de los derechos humanos que van a asistir a esa comisión. ¿Quiénes son los defensores de los derechos humanos? ¿Nos van a meter otro mico? ¿A quién nos van a meter ahí? ¿Otra vez a la primera línea? Eso es lo que hay que establecer. Porque cuando uno se empieza a dar cuenta, empieza a leer la ley de inteligencia o la propuesta, pues se empieza a dar cuenta que hay unos micos”, cuestionó el oficial.

“Ahí está el primero. Entonces, la Comisión Civil de Ciudadanos para las Actividades de Inteligencia tiene la capacidad de hacer seguimiento a los informes emitidos por las inspecciones. En este caso sería por la inspección de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, que los que alguna vez estuvieron investigando como primera línea, terrorista, Frente Urbano Nacional, van a tener acceso a esa información. Eso es lo que va a pasar”, agregó.

El mayor (r) Jorge Castillo señaló que no es necesario un proyecto de ley para modificar la ley de inteligencia y contrainteligencia, pues, en su criterio, el problema radica en que esta ley no se está aplicando adecuadamente. Advirtió que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no tiene la idoneidad para el cargo.

“La ley no está mal hecha, la ley no la están aplicando, y empezamos por nuestro máximo órgano de inteligencia y contrainteligencia, por el director de la DNI que no tiene la idoneidad. Es un filósofo y dentro de la ley de inteligencia la idoneidad es lo primero”, dijo el mayor (r).

El oficial aseguró además que “la comisión de seguimiento de inteligencia y contrainteligencia no tiene estudios de credibilidad y confiabilidad, es el momento que no lo tienen, pero sí recolectan información. Comandantes, directores de los organismos, sin estudios de credibilidad y confiabilidad, no los tienen”.

El mayor (r) también se mostró en contra de la modificación de la ley de inteligencia y la creación de inspectores generales o el inspector general de la comunidad de inteligencia, liderado por la Dirección Nacional de Inteligencia. “Es decir, que toda la información de los inspectores le va a llegar a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Dónde está la independencia de los organismos de inteligencia y contrainteligencia? Eso es algo burocrático”, aseguró.

“¿Para qué vamos a crear una inspección si ya tenemos unos organismos de control previamente establecidos fuera de la comunidad de inteligencia? Ellos son los que tienen que controlar y supervisar las actividades de inteligencia y contrainteligencia”, agregó Castillo.