Directora del ICBF y defensora del Pueblo piden frenar reclutamiento de menores tras bombardeo: “Es necesario que nos entreguen los niños”

Este miércoles, 19 de noviembre, se llevó a cabo en el Congreso de la República la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en el marco de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, intervinieron en la Comisión y pidieron a los grupos armados frenar el reclutamiento de menores tras bombardeo en el Guaviare.

“Viendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH, pero yo me pregunto, si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de adolescentes que han muerto, si no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando”, dijo inicialmente la defensora.

Marín hizo una propuesta en el Congreso con el fin de acabar el reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales que delinquen en diferentes partes del país.

“Aquí estamos en un fracaso final de nuestra política de prevención del reclutamiento (...) Tenemos que hacer algo y estoy de acuerdo con un llamado a la unión y estoy de acuerdo con que esto no se politice. Tenemos que trabajar todos conjuntos y articuladamente para rescatar a todos los niños, niñas y adolescentes que siguen en las filas de los grupos armados”, agregó.

“Aquí estamos en un fracaso final de nuestra política de prevención del reclutamiento”, afirmó la Defensora Iris Marín.



Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se refirió al mismo tema y dio su punto de vista para que no se sigan cometiendo estos actos.

“Pongan hora, sitio, vamos y recibimos los niños (...) Con todo el análisis de lo que pasó (bombardeo) y lo que viene es necesario que nos entregue los niños”, mencionó la funcionaria tras las acciones delictivas del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias Farc con relación al reclutamiento.

La directora del ICBF informó que, de los 370 menores vinculados al programa de desvinculación del instituto en 2025, 34 de ellos se han retirado voluntariamente con la intención de regresar a los grupos armados.