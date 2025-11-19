Suscribirse

Nación

Directora del ICBF y defensora del Pueblo piden frenar reclutamiento de menores tras bombardeo: “Es necesario que nos entreguen los niños”

Se informó que 34 de los 370 menores del programa de desvinculación en 2025 se retiraron voluntariamente para regresar a los grupos armados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 9:13 p. m.
Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, y defensora del Pueblo, Iris Marín.
Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, y defensora del Pueblo, Iris Marín. | Foto: Defensoría del Pueblo / ICBF

Este miércoles, 19 de noviembre, se llevó a cabo en el Congreso de la República la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en el marco de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, intervinieron en la Comisión y pidieron a los grupos armados frenar el reclutamiento de menores tras bombardeo en el Guaviare.

Contexto: Iván Mordisco reaparece tras el bombardeo que cobró la vida de siete menores en Guaviare y amenaza con “juicios revolucionarios”

“Viendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH, pero yo me pregunto, si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de adolescentes que han muerto, si no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando”, dijo inicialmente la defensora.

Marín hizo una propuesta en el Congreso con el fin de acabar el reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales que delinquen en diferentes partes del país.

“Aquí estamos en un fracaso final de nuestra política de prevención del reclutamiento (...) Tenemos que hacer algo y estoy de acuerdo con un llamado a la unión y estoy de acuerdo con que esto no se politice. Tenemos que trabajar todos conjuntos y articuladamente para rescatar a todos los niños, niñas y adolescentes que siguen en las filas de los grupos armados”, agregó.

Por su parte, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se refirió al mismo tema y dio su punto de vista para que no se sigan cometiendo estos actos.

Pongan hora, sitio, vamos y recibimos los niños (...) Con todo el análisis de lo que pasó (bombardeo) y lo que viene es necesario que nos entregue los niños”, mencionó la funcionaria tras las acciones delictivas del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias Farc con relación al reclutamiento.

La directora del ICBF informó que, de los 370 menores vinculados al programa de desvinculación del instituto en 2025, 34 de ellos se han retirado voluntariamente con la intención de regresar a los grupos armados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Consejo de Estado mantiene en su cargo a directora de Bomberos, fue negada una demanda que pedía anular su nombramiento

2. Detallan intento de robo a jugadores de la Selección Colombia en Miami: “los estaban siguiendo”

3. Revelan nuevos detalles sobre el secuestro del hijo de Giovanny Ayala; su padre compartió un nuevo mensaje

4. Mundial United 2026 | El discurso de camerino de Duckens Nazon, jugador de Haití, que da ganas de llorar y le da la vuelta al mundo: y lograron la histórica clasificación

5. Mauricio Cárdenas habla en SEMANA del principal reto del sector energético: “Importar gas es consecuencia de malas decisiones”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

reclutamiento de menoresICBFDefensoría del Pueblo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.