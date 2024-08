Docentes de Cundinamarca realizaron plantón por fallas en servicio de salud y anuncian paro si no hay soluciones

“Desde el 1.° de mayo de 2024 se cambia el modelo de salud de los trabajadores de la educación en Colombia y desde ese momento hemos venido padeciendo incumplimientos. No se tiene la dispensación de los medicamentos. No tenemos medicamentos de primer nivel, no tenemos medicamentos de alto costo. Los docentes de Cundinamarca no saben a qué laboratorio o farmacia asistir para reclamarlos”, dijo en entrevista con la FM de RCN.