¿Dónde está Oriana? La niña de apenas 12 años que desapareció en el Cesar, y nadie le ha recibido la denuncia a su mamá quien clama auxilio

Desesperada se encuentra Dalys Rojas, madre de Oriana Jiménez, una niña de 12 años de edad quien desde el pasado 27 de octubre desapareció de su casa. La familia de la menor advierte que la niña era acosada por un hombre, vecino en un barrio del municipio de Bosconia, en el departamento de Cesar. Trataron de denunciar pero, 15 días después, no se las han querido recibir.

Dalys habló con SEMANA y advirtió que desde hace un año estuvo al tanto de las pretensiones del hombre, plenamente identificado y que acababa de prestar el servicio militar. Lo advirtió a la Policía del departamento y no hicieron nada. Su reclamo fue archivado.

Ahora y con la desaparición de la niña pasa exactamente lo mismo. Le han dicho que debe esperar, que el sistema no funciona, que debe ir hasta una ciudad capital, que no le pueden recibir la denuncia. Todo mientras la menor sigue desaparecida, nadie da razón de ella, ni del hombre que se presume la tiene en su poder.

“He tratado de radicar la denuncia y lo único que me dijeron fue que no podían investigar la primera advertencia que hice y que tenía que hacer una nueva denuncia, pero no la reciben. Hablé con la familia de este hombre y no dan razón, nadie sabe dónde está y si aún tiene en su poder a la niña”, dijo Dalys en entrevista con SEMANA.

La preocupación de la familia es apenas obvia, la niña empezó a ser acosada, según su mamá, cuando tenía 11 años de edad. En septiembre cumplió los 12 años y un mes después desapareció. Están seguros que el hombre, vecino del sector, la tendría en su poder. Sin embargo, pese a la certeza no ha sido posible recibir atención de las autoridades.

“Estuve en la Sijin de la Policía me dijeron que no podían recibir la denuncia porque estaba por llegar el presidente Gustavo Petro y todos estaban concentrados en esa visita. Luego acudí a la Fiscalía y me advirtieron que tenía que ir hasta el Valle para radicar la denuncia porque ahí no la podían recibir”, explicó la mamá de la menor al insistir que ha sido imposible que le presten atención o que siquiera reciban la denuncia.

En algunas oficinas hasta le han advertido que la menor tal vez se fue por su propia voluntad con el hombre, sin embargo, la situación es muy clara, se trata de una niña de 12 años de edad, que está bajo custodia de sus padres y si un hombre de 22 la tiene en su poder, los hechos jurídicos son diferentes y las autoridades deben investigarlo.

“Buscado con las amigas, con personas cercanas a este hombre, incluso con su propia familia y todos dicen que no tienen conocimiento de dónde está o si está con la niña. No sabemos si está con vida, si la tiene raptada o ella quiere regresar a su casa, necesitamos ayuda urgente”, clama la madre de Oriana al insistir que está sola buscando a su hija.

SEMANA se comunicó con la Fiscalía en el departamento de Cesar y advirtieron que hablarán de manera inmediata con Dalys para explicarle cuál es el procedimiento, recibirle la denuncia y verificar la situación, qué ocurrió respecto de negarle la recepción de la denuncia.

Ahora la familia de Oriana se pregunta dónde está y quién la tiene. Piden a las autoridades adelantar su búsqueda con el ánimo de establecer no solo su paradero, sino su estado de salud, en qué circunstancias se encuentra, bajo la premura de evitar una tragedia.