Tras la decisión del mandatario de no usar frac, como dicta el protocolo de la corona española, varios medios del país ibérico criticaron los millonarios vestidos de lujo de la primera dama, Verónica Alcocer.

“Dos pares de zapatos de marcas de lujo y cuatro looks diferentes”: prensa española se va contra la primera dama tras negativa del presidente Petro a usar frac

El presidente Gustavo Petro sigue con su gira en España. Esta mañana estuvo reunido con el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz en medio de una visita de Estado, esto después de que el mandatario estuviera reunido en el Congreso español y asistiera a una feria de emprendimiento. Además de su reunión con el presidente Pedro Sánchez, participará en un foro económico y recibirá un reconocimiento de la Universidad de Salamanca.

Pero hubo un episodio que generó una gran polémica: la negativa del mandatario a estar vestido de frac durante su visita a los reyes españoles, como dicta el protocolo de vestimenta de la realeza y que todos los presidentes colombianos han cumplido a cabalidad durante sus cumbres con la corona española en Madrid.

El argumento del presidente Petro para negarse a vestir frac fue que “tiene que ver con las élites y con la antidemocracia”, según lo que le manifestó a La W Radio. “No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, fue lo que dijo el mandatario colombiano que, en efecto, ni él, ni ningún representante de su gobierno usaron frac durante la visita al rey Felipe VI. Sin embargo, Petro finalmente sí utilizó corbata.

El presidente Gustavo Petro fue recibido en el Palacio Real de Madrid por el rey Felipe VI y la reina Letizia.

La decisión del presidente Petro fue criticada por varias personalidades políticas españolas, mientras que también voces de la izquierda aplaudieron la ruptura del protocolo por el mandatario. En los medios de comunicación, sin embargo, hubo varias voces que se manifestaron duramente en contra del presidente colombiano y su negativa a usar frac durante la visita de Estado.

El portal El Independiente calificó el desplante del presidente como un “desprecio”, también criticaron que el mandatario se negara a utilizar el frac, pero sí aceptara lucir la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. “Concedida por el Gobierno español horas después de que el presidente, que perteneció al grupo terrorista M-19, hablara del ‘yugo español esclavista’ para referirse a la conquista”, dice el medio de comunicación.

En otro artículo, el mismo medio de comunicación criticó al mandatario y a la primera dama Verónica Alcocer, a la cual se sumó el medio Ok Diario. En sus notas se fueron contra el presidente colombiano y su esposa, ya que Petro no quiso usar frac al verlo como algo vinculado a “las elites”, pero la primera dama sí fue al evento con unos zapatos de marca Louboutin, valorados en más de 700 euros (más de tres millones y medio de pesos).

Verónica Alcocer, Gustavo Petro, Felipe VI y Leticia Ortiz

“A su llegada pudimos ver a Verónica Alcocer que, además de un favorecedor vestido blanco lució unos salones Apostrophy de Christian Louboutin”, dice el medio español. También criticaron que la primera dama siempre estuvo vestida con los mejores lujos durante toda la visita de Estado. “Para la noche, la mujer de Gustavo Petro apostó por un elegante vestido azul klein diseñado por el artista de Bogotá Virgilio Madinah.”

“En total, Verónica Alcocer se habría puesto dos pares de zapatos de marcas de lujo cuyo valor total rondaría los 1.600 euros y cuatro looks diferentes”, recopiló El Independiente sobre la ropa que utilizó la primera dama, que en su valor en pesos colombianos serían más de ocho millones.

Gustavo Petro en España

Los medios españoles también manifestaron que no es la primera vez que un mandatario y su delegación rompen con el protocolo de vestimenta de las visitas de Estado a la corona. Por ejemplo, el rey Abdulá de Arabia Saudí estuvo con la vestimenta tradicional de su país a la cena que ofrecieron en su honor en 2007 el rey Juan Carlos I y la reina Sofía.

En el caso latinoamericano, tampoco es la primera ocasión, ya que antes de Petro, también lo hizo el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la cena organizada por los padres del actual monarca español en el 2009; en esa ocasión, estuvo con un traje de alpaca gris y sin corbata.

Ya con el rey Felipe VI en el trono español, hubo dos episodios iguales al del presidente Gustavo Petro. Primero, fue el peruano, Ollanta Humala, en 2015. Y luego el mandatario chino, Xi Jinping, en 2018, quienes también quisieron romper el protocolo. Humala optó por un traje de chaqueta y corbata, mientras que el líder chino se decantó por una chaqueta de cuello mao.