Dura respuesta de la defensa de Olmedo López al Inpec luego del traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá

Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) en el gobierno de Gustavo Petro, ha enfrentado varias decisiones durante su proceso judicial. Fue procesado en la primera fase de la investigación de la Fiscalía contra funcionarios vinculados con el escándalo de los carrotanques para La Guajira.

Trasladan a La Picota a Sneyder Pinilla y Olmedo López, testigos detrás del saqueo a la UNGRD

Se convirtió en testigo con el objetivo principal de obtener un trato especial ante la justicia por su colaboración, pero los jueces rechazaron la negociación con la Fiscalía y se quedó con el documento de su colaboración bajo el brazo. Aun así, un juez consideró que debía estar privado de la libertad, pero en una guarnición militar.

La orden del juez se cumplió y López estuvo en el Centro de Reclusión Militar del Cantón Militar Caldas. Pero con la llegada del nuevo Gobierno se tomó la determinación de trasladar a todos los privados de la libertad que estaban en guarniciones militares, entre ellos Olmedo López.

El Inpec cumplió la orden presidencial y empezó a trasladar a los privados de la libertad que se encontraban recluidos en esos establecimientos. El turno le llegó a Olmedo y a quien fue su hombre de confianza en la Unidad para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla; los dos fueron trasladados con uniforme de interno y esposados.

La defensa de Olmedo López rechazó las decisiones del Inpec, advirtiendo que jueces ordenaron la reclusión en guarniciones militares para quienes se convirtieron en testigos de este escándalo, de modo que enviarlos a una cárcel podría representar un riesgo para su seguridad.

“La defensa de Olmedo de Jesús López Martínez rechaza categóricamente la decisión adoptada por la Dirección General del Inpec mediante la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, que ordenó su traslado desde el Centro de Reclusión Militar del Cantón Militar Caldas al Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá La Picota”, señaló la defensa de Olmedo López.

El abogado José Moreno, representante legal de Olmedo López, advirtió que hay una orden explícita de un juzgado en la que se anticipa el riesgo de seguridad que enfrenta su cliente y, según explicó, de allí surge la necesidad de mantenerlo privado de la libertad en una guarnición militar, no solo por ser testigo de este escándalo, sino por las amenazas que ha recibido.

Gustavo Moreno, defensa de Sneyder Pinilla, cuestiona su traslado a La Picota y advierte sobre los riesgos que, según sus argumentos, podría enfrentar el exfuncionario en un penal ordinario. Foto: Montaje El País

“El 31 de agosto de 2024, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó que la medida de aseguramiento impuesta a Olmedo López fuera cumplida en el Cantón Militar Caldas y expidió la Boleta de Detención 086 dirigida específicamente a ese establecimiento. Esta determinación respondió a las condiciones de riesgo y a la necesidad de proteger su vida e integridad”, dijo el abogado.

Pese a los reclamos de la defensa de Olmedo López, el Inpec mantuvo su decisión y el exfuncionario tendrá que cumplir la medida de aseguramiento que pesa sobre él en la cárcel La Picota.