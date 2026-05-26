Con el objetivo de garantizar el orden en Colombia para la primera vuelta presidencial de este domingo, 31 de mayo, la Policía Nacional ya inició operativos en el territorio, donde ya logró incautar explosivos y cartuchos de guerra en dos importantes carreteras del país.

Las autoridades detallaron los departamentos en donde se incautaron estos artefactos, las impresionantes cantidades de armamento y el impacto en cantidades monetarias que esto significó para las estructuras criminales.

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La Policía Nacional confirmó el contundente golpe contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de armamento y explosivos en las vías del país. Registraron la incautación de 825 kilos de explosivo tipo amonal y 3.000 cartuchos de guerra.

Este importante logro de las autoridades se permitió gracias a los operativos desarrollados en los departamentos de Cesar y Valle del Cauca.

Operativo en Cesar

Exactamente, en el kilómetro 8 de la vía La Mata – San Roque, en el sector conocido como “La Escobita”, fue hallada una camioneta de estacas color azul, sin placas, abandonada por su conductor metros antes de un área de prevención vial.

Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar se alertaron e inmediatamente inspeccionaron el automotor.

Fue entonces que las autoridades encontraron 33 bultos con un total de 825 kilos de amonal, un explosivo de alto poder destructivo, cuyo valor comercial supera los 247 millones de pesos. La Policía Nacional de Tránsito confirmó que el vehículo involucrado fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Se estima que el valor comercial de estos explosivos alcance los 247 millones de pesos. Foto: Policía Nacional de Tránsito - API

Operación en el Valle del Cauca

Esta segunda intervención de las autoridades se reportó en el corregimiento de Loboguerrero, jurisdicción del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Las autoridades interceptaron un vehículo de servicio público en donde se transportaban miles de suministros para armamento.

La Policía incautó 3.000 cartuchos calibre 7.62x39 que eran movilizados bajo la modalidad de encomienda. De acuerdo con el reporte de la Policía, la munición era transportada oculta en estibas que simulaban cuadros de madera y tenía como destino el puerto de Buenaventura.

Este cargamento interceptado habría sido enviado desde Puerto Nariño, Arauca, zona con presencia de estructuras armadas ilegales.

Las autoridades lograron la incautación de 3.000 cartuchos calibre 7.62x39. Foto: Policía Nacional de Tránsito - API

Por su parte, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó un balance de estos operativos, resaltando la importancia de estas acciones de cara a la seguridad y paz de los colombianos.

“Seguimos fortaleciendo los controles en los corredores viales para impedir que armas, municiones y explosivos lleguen a manos de estructuras criminales”, declaró el coronel Parra.

De cara a la jornada electoral que se avecina en Colombia, el coronel aseguró que las autoridades permanecen en ofensiva contra el multicrimen y estas organizaciones criminales.

“La ofensiva contra el multicrimen y las organizaciones ilegales continuará de manera permanente en las principales vías del país, mediante controles estratégicos, verificación de encomiendas y presencia operativa articulada”, añadió el coronel.