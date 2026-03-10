Desmantelan fábrica clandestina de tecnología en Bogotá: incautan más de 25.000 insumos falsos

La Policía Nacional adelantó un operativo clave para combatir el contrabando y la falsificación de productos en la capital del país. Este tipo de actividades ilícitas, tal como lo establece la ley, afectan tanto la economía formal como la confianza de los consumidores, al poner en circulación mercancía que no cumple con los estándares técnicos establecidos por los fabricantes.

Habla policía vinculado a moto involucrada en robo y accidente fatal en Bogotá

Este lunes se confirmó el desmantelamiento de una fábrica clandestina dedicada a la producción ilegal de insumos y productos tecnológicos en Bogotá, en un operativo que dejó importantes incautaciones y puso en evidencia el funcionamiento de una estructura que operaba en las localidades de Barrios Unidos y Los Mártires.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo mediante seis diligencias de registro y allanamiento realizadas en las localidades previamente mencionadas. Durante el operativo fueron intervenidos cinco establecimientos dedicados a servicios publicitarios y una vivienda que había sido adaptada clandestinamente para fabricar y almacenar mercancía tecnológica falsificada.

Incautada mercancía ilegal para falsificación tecnológica en Bogotá. Foto: Policía Nacional

Según el reporte de las autoridades, en total fueron incautadas 25.862 unidades de insumos que utilizaban de manera ilegal la marca de una empresa tecnológica, entre las que se encontraban cajas planas, sellos adhesivos, hologramas, etiquetas internas, planchas de impresión, impresoras, tintas y otros materiales utilizados para ensamblar productos falsificados.

El valor comercial de la mercancía decomisada fue estimado en más de 2,7 millones de dólares, lo que refleja el impacto económico que estas redes pueden tener sobre el mercado formal y las empresas legítimas que operan en el país.

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con el dictamen técnico de peritos especializados, los insumos incautados no cumplían con los estándares de autenticidad ni de calidad establecidos por el titular de la marca, lo que constituye una vulneración a los derechos de propiedad industrial y un posible engaño para los consumidores.

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

Durante el procedimiento también fue encontrado un proveedor para pistola calibre 9 milímetros con siete cartuchos, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones correspondientes.

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, aseguró que “desde la Policía Nacional no vamos a permitir que las estructuras criminales sigan lucrándose de la falsificación y del comercio ilegal que afectan la economía del país y engañan a los colombianos”.

No es la primera vez que la Policía asesta un golpe contra este delito, ya en febrero habían intervenido otro lugar que hacía lo mismo. Foto: Policía Nacional

“Con toda nuestra capacidad institucional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DIAN, estamos golpeando de manera directa estas redes criminales y enviando un mensaje claro: quien pretenda defraudar al Estado y vulnerar la propiedad industrial será identificado, judicializado y llevado ante la justicia”, complementó.

Por su parte, el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), señaló que el uso de productos tecnológicos falsificados puede generar riesgos para los consumidores. Entre las posibles consecuencias se encuentran fallas en los equipos, problemas relacionados con la seguridad de la información y el rendimiento de los dispositivos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para adquirir productos únicamente a través de canales autorizados y denunciar cualquier actividad relacionada con contrabando o falsificación. Para ello, la Policía dispuso mecanismos como la línea anticontrabando 159, además de canales de comunicación digitales para recibir información que permita avanzar en nuevas investigaciones.