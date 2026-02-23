Nación

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

En el operativo también fueron decomisados más de $1.000 millones que estaban dentro de una caja fuerte.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 4:44 p. m.
Operativo contra el contrabando en Bogotá.
Operativo contra el contrabando en Bogotá. Foto: Policía

En las últimas horas, durante un operativo contra el contrabando en Bogotá, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) decomisó mercancías tecnológicas por un valor superior a los 6.000 millones de pesos.

De acuerdo con la información de las autoridades, en el centro de Bogotá se logró el decomiso de más de 12.530 unidades de tecnología de “importantes marcas extranjeras, las cuales no contaban con los documentos soporte que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional y estarían avaluadas comercialmente en $6.275.500.000”, dijo la Policía.

Dinero decomisado en medio del operativo.
Dinero decomisado en medio del operativo. Foto: Policía

Añadió la autoridad policial que, de manera simultánea, se “logró la incautación de $1.339.795.000 en efectivo, los cuales se encontraban ocultos dentro de una caja fuerte al interior de la bodega donde era almacenada la mercancía de contrabando, constituyéndose en un elemento material probatorio de alta relevancia dentro de la investigación”.

Mercancía decomisada por la Policía en Bogotá.
Mercancía decomisada por la Policía en Bogotá. Foto: Policía

Sobre el operativo policial, indicó el coronel Mauricio Carrillo Álvarez, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, que: “la incautación de más de 12.500 unidades de tecnología y una millonaria suma de dinero en efectivo refleja el compromiso institucional con la protección del comercio formal y de la economía del país”.

Nación

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

Nación

Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

Medellín

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Vehículos

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Nación

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

Bogotá

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Arcadia

‘El peor policía del mundo’: Andrés Acosta mira detrás del uniforme para relatar al día a día de un patrullero

Confidenciales

MinDefensa hizo especial revelación sobre el carrotanque repartiendo agua con propaganda política en el Cesar

Nación

Cayó alias Rolex, un extraditable que sería un poderoso enlace de la mafia entre Colombia, Ecuador y Perú

Recordó el oficial que: “la compra de mercancía de contrabando o falsificada no solo afecta el recaudo fiscal y financia estructuras ilegales, sino que también pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, la garantía de calidad y la seguridad del consumidor”.

De otra parte, la Policía Aduanera reportó la aprehensión en Santa Marta de más de 4.364 unidades de mercancía, entre las que se encuentran morrales, bolsos, calzado, maletas y textiles, las cuales no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional.

Operativo contra el contrabando en Bogotá.
Operativo contra el contrabando en Bogotá. Foto: Policía

Añadió la Policía Aduanera de Santa Marta que “la mercancía aprehendida fue dejada a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, entidad que continuará con los trámites administrativos correspondientes”.

Más de Nación

Temblor Colombia

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

"De manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, y en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, las operaciones sostenidas se realizan en este municipio para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región", informaron las autoridades.

Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Vista general de la ciudad de Caracas el 25 de diciembre de 2024, tras la llegada de polvo del Sahara a Venezuela, un fenómeno natural que ocurre anualmente.

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

La movilización de solidaridad por Miguel Uribe en Bogotá.

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Vemos a un señor con gafas hablando con un micrófono,

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Noticias Destacadas