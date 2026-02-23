Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

En las últimas horas, durante un operativo contra el contrabando en Bogotá, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) decomisó mercancías tecnológicas por un valor superior a los 6.000 millones de pesos.

De acuerdo con la información de las autoridades, en el centro de Bogotá se logró el decomiso de más de 12.530 unidades de tecnología de “importantes marcas extranjeras, las cuales no contaban con los documentos soporte que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional y estarían avaluadas comercialmente en $6.275.500.000”, dijo la Policía.

Dinero decomisado en medio del operativo. Foto: Policía

Añadió la autoridad policial que, de manera simultánea, se “logró la incautación de $1.339.795.000 en efectivo, los cuales se encontraban ocultos dentro de una caja fuerte al interior de la bodega donde era almacenada la mercancía de contrabando, constituyéndose en un elemento material probatorio de alta relevancia dentro de la investigación”.

Mercancía decomisada por la Policía en Bogotá. Foto: Policía

Sobre el operativo policial, indicó el coronel Mauricio Carrillo Álvarez, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, que: “la incautación de más de 12.500 unidades de tecnología y una millonaria suma de dinero en efectivo refleja el compromiso institucional con la protección del comercio formal y de la economía del país”.

Recordó el oficial que: “la compra de mercancía de contrabando o falsificada no solo afecta el recaudo fiscal y financia estructuras ilegales, sino que también pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, la garantía de calidad y la seguridad del consumidor”.

De otra parte, la Policía Aduanera reportó la aprehensión en Santa Marta de más de 4.364 unidades de mercancía, entre las que se encuentran morrales, bolsos, calzado, maletas y textiles, las cuales no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional.

Operativo contra el contrabando en Bogotá. Foto: Policía

Añadió la Policía Aduanera de Santa Marta que “la mercancía aprehendida fue dejada a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, entidad que continuará con los trámites administrativos correspondientes”.