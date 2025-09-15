Suscribirse

Arauca

Ejército abate al terror de los menores en Arauca: era el mayor reclutador del ELN

Hubo intensos combates entre los guerrilleros y tropas del Ejército. Un guerrillero fue capturado.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de septiembre de 2025, 3:13 p. m.
Un guerrillero muerto y otro capturado en operaciones militares en Arauca.
Un guerrillero muerto y otro capturado en operaciones militares en Arauca. | Foto: Ejército Nacional.

SEMANA conoció este lunes, 15 de septiembre, por medio de fuentes de la inteligencia militar, que fue abatido alias Mico, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca y señalado de ser el mayor reclutador de menores de edad.

La operación de las tropas fue intensa y milimétrica, donde también hubo la captura de un integrante del ELN.

“Durante combates registrados en el sector conocido como Puente Jorobado, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Mico, señalado como responsable de adelantar actividades de proselitismo ilegal, extorsiones y de reclutar menores mediante engaños y amenazas”, dijo el Ejército por medio de un comunicado de prensa.

Contexto: ELN detrás de asesinato de un subintendente de la Policía, jefe de seguridad del alcalde de Arauca
Varias operaciones militares se han visto afectadas por la falta de apoyo aéreo de los helicópteros MI-17. Los uniformados tienen que arriesgar sus vidas en el terreno.
Operaciones militares. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Al mismo tiempo, indicaron que decomisaron varias armas de fuego que eran utilizadas para atacar a la fuerza pública, donde la comunidad también se vio afectada.

“En la acción militar fueron incautadas 2 armas de fuego tipo pistola, 75 cartuchos calibre 9 mm, 3 proveedores, una motocicleta, una pancarta alusiva a los 45 años de este frente y una bandera del ELN. El capturado, junto con el material decomisado, fue puesto a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación para los actos urgentes y el proceso de judicialización”, dijo la institución militar.

El capturado será judicializado ante las autoridades competentes.
El capturado será judicializado ante las autoridades competentes. | Foto: Ejército Nacional.

De igual manera, señalaron que las operaciones militares en contra de esta guerrilla en el departamento de Arauca no se van a detener y que siembran terror entre la población civil.

“Este resultado constituye una afectación significativa a la capacidad criminal y de adoctrinamiento ilegal del GAO ELN en Arauca, reduciendo su poder de intimidación y control sobre la población civil”, agregaron.

Contexto: Fentanilo en poder de las disidencias de Iván Márquez: así obtienen la poderosa droga de uso restringido en Colombia

Finalmente, indicaron que el “Ejército Nacional reafirma su compromiso constitucional de continuar brindando seguridad a los araucanos y protegiendo la vida de la población, con el valor y la dedicación de los soldados que día a día cumplen su misión en esta región estratégica del país”.

