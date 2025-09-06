Suscribirse

Ejército propina golpe al Clan del Golfo en el sur de Bolívar: neutraliza presunto cabecilla e incauta armas y munición

Las operaciones militares continúan en zona rural del municipio de San Martín de Loba.

Javier Molina Castillo

6 de septiembre de 2025, 11:50 p. m.
Neutralizan presunto cabecilla del Clan del Golfo en el sur de Bolívar.
Un nuevo golpe a las estructuras del Clan del Golfo propinó este sábado, 6 de septiembre, el Ejército Nacional, tras lograr la neutralización de un presunto cabecilla de esta organización en zona rural del municipio de San Martín de Loba, en el sur del departamento de Bolívar.

En medio de la operación militar, liderada por la División de Aviación de Asalto Aéreo y la Primera División del Ejército Nacional, también se logró la incautación de abundante armamento, munición, equipos de comunicaciones e información de la estructura criminal.

Contexto: Fuertes combates entre el Ejército y el ELN en el sur de Bolívar: hay decenas de familias desplazadas y un subversivo dado de baja

Los combates se presentaron contra integrantes de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea, arrojando como resultado la muerte de su cabecilla alias Frank y de una mujer más, quien al parecer sería su compañera sentimental, alias la Veneca.

En el lugar de los hechos se hallaron dos armas largas, municiones e información de interés para la inteligencia militar. Los actos urgentes fueron adelantados por funcionarios de la Policía Judicial.

Frank tenía orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, expedida en noviembre del año 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Cartagena.

Este sujeto era el heredero de la dinámica criminal que desarrolló su madre, alias Celeste, capturada en agosto del 2024 en San Pablo (Bolívar), por el delito de concierto para delinquir.

El presunto cabecilla, con ocho años de trayectoria criminal, era el encargado de liderar y controlar la producción, tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de San Pablo, San Martin de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba.

Este delincuente registra tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y homicidio en dos oportunidades.

La institución confirmó que las maniobras continúan en la zona, con el fin de establecer si más integrantes del grupo armado ilegal fueron neutralizados en medio de la operación militar que se adelantó con un fuerte despliegue aéreo por parte de la fuerza pública.

El despliegue de los soldados, que avanza para velar por la tranquilidad de las comunidades del norte del país, sigue dando resultados frente a los grupos criminales que operan en la región, esto con el sometimiento a la justicia por parte de siete integrantes del Clan del Golfo.

El Ejército Nacional en el departamento de César, logró el sometimiento de un grupo de delincuentes que harían parte de las estructuras criminales conocidas como el Clan del Golfo.

Los delincuentes eran responsables de mantener en zozobra a la comunidad de varios municipios de ese departamento, incluso de entregar información a otras estructuras, con el objetivo de atacar a la fuerza pública, según explicaron las autoridades.

Contexto: Gustavo Petro dijo que ELN “mandó a desalojar” varias regiones de Bolívar: “No puede haber territorio vedado”

Como resultado de esas presiones, siete integrantes de esta estructura ilegal se entregaron a tropas de la Primera División del Ejército y en su poder tenían abundante material de intendencia, comunicaciones y otros elementos que probarían las actividades criminales contra la población y la fuerza pública.

