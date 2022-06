El angustioso llamado de la familia de un universitario desaparecido

Con 21 años de edad, Felipe Martínez es estudiante en la Universidad EAN. Desde el pasado jueves se encuentra desaparecido en Bogotá y su familia hace un angustioso llamado a las autoridades y al mismo Felipe.

Ricardo Martínez, padre de Felipe, aseguró que su hijo salió, como es rutina, de su casa en el norte de Bogotá. A las nueve de la mañana del jueves 16 de junio, el estudiante universitario salió con rumbo al centro de la ciudad, a cumplir con las clases de ese día. Conversaron con su padre antes del almuerzo y desde ese momento no saben nada de él.

Felipe Martínez Moreno desapareció el pasado 16 de junio. - Foto: A.P.I

“Felipe salía todos los días de la casa, tenía clases en la universidad y la costumbre era llegar en promedio a las ocho de la noche, no se quedaba por fuera, siempre informaba y no era de amigos, de trasnocho, de pasar la noche fuera”, dijo Ricardo en diálogo con SEMANA.

Ese día Felipe no tuvo un comportamiento diferente, dice su padre, salió, no entregó detalles adicionales, incluso aseguró que regresaría temprano. Lo que explica la familia es que después de la conversación pasado el mediodía no volvió a responder y a las ocho de la noche la angustia cubrió la casa.

“Cuando no respondió y eran las ocho de la noche, nos preocupamos, pues no solía llegar más tarde, lo llamamos, le escribimos y no respondió, de ahí hasta hoy, nada ha pasado, sigue desaparecido y nosotros desesperados”, señaló Ricardo, padre de Felipe.

La familia aseguró que se comunicaron con las autoridades de Policía y la Fiscalía, quienes les advirtieron que iniciaban los actos urgentes y activaron el mecanismo de búsqueda para que las autoridades, en cualquier parte del país, de identificarlo, informaran de manera oportuna y así parar la angustia.

“Hemos recibido mucha colaboración de las autoridades, nos han mantenido informados, sin embargo, por la coyuntura que vive el país en la segunda vuelta presidencial, la búsqueda realmente no ha comenzado, de ahí el llamado que estamos haciendo para que le presten atención a este caso y nos ayuden a ubicarlo”, insiste el padre de familia.

A través de redes sociales, la familia ha hecho un angustioso llamado No solo a las autoridades, sino a los ciudadanos para que compartan en la información, la fotografía y todos los datos de contacto y así masificar la búsqueda, darle la buena noticia, a sus seres queridos, de que Felipe Martínez regresó sano y salvo.

“También nos comunicamos con sus amigos, con las personas más cercanas y nadie da razón de él, no se ha comunicado con ellos y ellos tampoco han podido contactarlo, ha sido muy difícil esta situación, por eso nosotros mismos estuvimos en hospitales y hasta en Medicina Legal, por fortuna no estaba allí”, dijo Ricardo a SEMANA.

El padre de Felipe aprovechó la entrevista con SEMANA para enviarle un mensaje a su hijo en caso de que pueda leer esta publicación y el propósito es que se comunique con ellos o por lo menos les informe que se encuentra bien, porque el desespero de la familia es mayor.

Efectivamente, la Policía y la Fiscalía abrieron una investigación de cara establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la desaparición de Felipe Martínez, el propósito en este caso, como en los cientos de desaparecidos que están en las bases de datos de las autoridades, es darle la buena noticia a la familia.