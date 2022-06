Universitario desaparecido en Bogotá: ¿qué se sabe del caso?

La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta investigaciones para dar con el paradero de Felipe Martínez Moreno, el joven de 21 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de junio, en la capital del país .

Ese día, en horas de la mañana, Martínez Moreno salió de su casa, ubicada en el barrio Pasadena, de la localidad de Suba, con rumbo a la universidad EAN (las siglas hacen referencia a la Escuela de Administración de Negocios) que se encuentra en el sector de Chapinero.

El joven vestía pantalón negro, chaqueta gris y tenis blancos.

Minutos más tarde de haber salido de su residencia, su padre se comunicó con él vía telefónica y Felipe le aseguró haber llegado a la institución de educación superior. Después de eso, el joven de 21 años no volvió a contestar su celular.

Con el pasar de las horas y sin saber nada sobre su hijo, Ricardo Martínez se trasladó hasta las instalaciones de la Universidad EAN. Allí, el padre dialogó con el personal de seguridad y accedió a las cámaras de vigilancia.

En los videos se pudo constatar que Felipe Moreno no ingresó al plantel educativo ni tampoco estuvo por los alrededores.

“Hasta las horas de hoy él no ha aparecido. Estuve en la universidad y no ingresó a las instalaciones, no están seguros si fue que se encontró con un compañero o amigo afuera. No hemos podido contactarnos con él. El celular está apagado”, manifestó el padre en una entrevista con la cadena radial Blu Radio.

El viernes comenzó a circular por las diferentes redes sociales el aviso con el que la familia pide que se brinde cualquier información que permita encontrarlo. En el cartel está registrado el número 3202111460 al que la persona puede comunicarse en caso de tener información sobre el paradero de Martínez.

Hallan ahogado a niño que se encontraba desaparecido en San Andrés

Como Neiker Livingston Pérez fue identificado el menor de 10 años que se encontraba desaparecido en la isla de Providencia desde el pasado lunes.

Según autoridades, sus restos fueron hallados cuatro días después (el jueves 16 de junio).

Como era usual, la abuelita de Neiker fue a despertarlo temprano en la mañana. Para su sorpresa, la puerta de la habitación se encontraba cerrada con llave y nadie respondía. Por esta razón se vieron en la necesidad de entrar por la ventana. Sin embargo, el niño no se encontraba allí.

Desde entonces, la ciudadanía se puso en alerta y se inició la búsqueda. Los habitantes afirman que hechos como este nunca habían sucedido en la comunidad. Por ello, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información sobre el paradero del niño.

El cuerpo del menor fue encontrado en la cisterna de la casa donde residía, pero la familia pide que se abra una investigación, ya que este fue uno de los primeros lugares donde se buscó a Neiker.