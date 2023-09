El Coronel (r) César de la Cruz reveló cómo fue su reencuentro con Gustavo Petro después de haberlo capturado: “Me confesó que me había tirado dos granadas”

Son varias las historias que narró el coronel (r) del Ejército Nacional César de la Cruz sobre los encuentros y desencuentros que vivió con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en momentos en los que el mandatario colombiano hacia parte de las filas del M-19.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el ex alto oficial se concentró en un evento particular que lo dejó perplejo, precisamente cuando el actual mandatario le confesó que “le había tirado dos granadas cuando iba en una volqueta con cemento”, según sus propias palabras.

La declaración la entregó luego de que la directora de este medio le preguntara sobre si a Petro lo habían torturado en el batallón cuando fue capturado, a lo que el exoficial respondió: “No sé si cuando se le preguntaba y se le insistía, él se sentía torturado”.

Acto seguido, De la Cruz manifestó que “lo cierto es que estábamos hablando con un terrorista y con un tipo que nos hostigaba todas las noches y que nos puso en riesgo. Es más, él, en una situación especial, me confesó que me había tirado dos granadas cuando iba en una volqueta con cemento”.

El ex alto oficial narró que se encontró con Gustavo Petro en un evento social en Montería, ya siendo él un militar retirado y el actual mandatario un líder político, donde resultaron hablando del tema, pese a que Petro Urrego era muy controlado en su hablar.

“Algo que sí me dejo perplejo fue cuando me dijo que me había tirado una o dos granadas cuando yo iba en un carro en donde llevaba cemento para hacer casas en Zipaquirá”, manifestó durante la entrevista. Al ser cuestionado por Vicky Dávila sobre si eso en realidad había ocurrido, él respondió: “Eso sí me pasó, claro”.

El exmilitar señaló que ese momento lo vivió al lado del teniente Mejía. “Íbamos bajando de una ladrillera, cerca al barrio Bolívar 83, y nos tiraron las granadas. Mire Vicky, estos eventos, que muy seguramente este señor referencia, él los minimiza y los cuenta como una anécdota, como algo que pasó, son los medios que él justifica para conseguir sus objetivos”, señaló de la Cruz.

Aunque reconoce que no sabe si lo reconoció el día que se reencontraron, lo cierto es que sí hablaron del tema y al día siguiente también, porque según explicó el coronel (r) César de la Cruz, fueron dos eventos donde se vieron frente a frente.

“¿Usted le dijo: ‘Yo lo capturé a usted’?”, le preguntó la directora de SEMANA, a lo que De la Cruz respondió: “Claro, eso sí, yo fui el que lo capturó a usted. Le dije que yo soy tal persona. Se paró y me dijo: ‘¿coronel, cómo está?’. Le dije: ‘yo lo capturé a usted en Zipaquirá’. El tipo primero se asombró. La señora de él estaba al lado”.

Cuando se refería a la señora se trataba de Verónica Alcocer. “Si ella. Y después me dijo: ‘Es que yo era un romántico de la guerra’. Y le dije: ‘Pues más que romántico era muy malo’. Así se lo dije. “¿Y él qué cara hizo? ¿Qué le dijo?”, preguntó Vicky Dávila, a lo que contestó: “Le dio igual. Me dijo: ‘A usted le tiré las dos granadas’. Le dije: ‘Sí, claro, por eso es que después lo capturé’. Esas fueron mis palabras”.

El ex oficial señaló que después de ahí no lo volvió a ver. “No me dan mis principios para estar al lado de una persona así, viendo lo que está ocurriendo en este momento. Él ve muy normal esto que está haciendo con su famosa paz total. Él no ve, así como minimiza el hecho de tirarle una granada a un oficial, así minimiza los crímenes, las tomas, los atentados que cometen el ELN y las Farc a la tropa y a la población civil, porque él ve eso normal”.