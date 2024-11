El CRIC anunció movilizaciones el 15 de noviembre, ante asesinatos y desapariciones de indígenas

Por fortuna, esta situación que alteró el orden público no dejó personas heridas, ni víctimas que lamentar. Algunos congresistas se han pronunciado y expresado el rechazo ante estos hechos.

Por otro lado, la senadora Aida Quilcué fue enfática en días pasados al criticar el hecho de que los funcionarios del presidente Gustavo Petro no permiten el contacto con los parlamentarios de la bancada.

“En Comisión Primera, nos hundieron lo de la reforma al órgano electoral. Ahí yo me pregunto, si el Partido Conservador, según ellos, hizo el acuerdo para ser bancada, ¿cuándo quieren estar con nosotros y cuándo no se van para otro lado? Es un tema importante para revisarlo desde el Gobierno. En general también. Lo digo porque, según este Gobierno, lo digo con todo respeto y con todo lo que nos pasa, se le da toda la mermelada a los tradicionales”, dijo.

“A nosotros, perdónenme la expresión, nos mandaron para el carajo, porque ni citas dan. Ni contestan el teléfono. Entonces uno no tiene con quién hablar. Ayer, compañera Isabel Zuleta, yo pedí la palabra como Partido MAIS y no me dieron la palabra. Si eso va a pasar, pues va a ser muy berraco estar ahí y dar la pelea”, agregó Quilcué.