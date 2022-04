Exclusivo: el dosier de irregularidades de los jurados de votación en las elecciones del 13 de marzo

Lo ocurrido durante las elecciones del 13 de marzo cuando los colombianos votaron por el Congreso y las consultas interpartidistas no es de poca monta: decenas de irregularidades en los informes de los votos, sectores políticos inconformes, una izquierda que se dedicó a escudriñar sus apoyos en las urnas y encontró una semana después más de 500.000 votos evidenciaron un cúmulo de errores por parte de los jurados que pudieron llevar al país a un nuevo estallido social.

El registrador nacional, Alexánder Vega, epicentro de la controversia, les aclaró a los colombianos que lo ocurrido durante las elecciones no había sido un fraude. No obstante, era imposible no reconocer la cantidad de fallas evidenciadas durante la polémica jornada electoral por los jurados.

Vega, de quien distintos sectores políticos pidieron su cabeza, adelantó de inmediato una auditoría preliminar a los formularios E-14 que le permitieron magnificar lo ocurrido y, de paso, evidenciar a través de decenas de pruebas fotográficas y documentales cómo algunos jurados de votación en Colombia, al parecer, le fallaron a la democracia.

El documento con todo el resultado de la auditoría lo tiene en su poder SEMANA y les fue enviado a la procuradora Margarita Cabello y al fiscal general Francisco Barbosa, quienes investigarán las conductas de los jurados que no estarán en los comicios de mayo próximo y que deberán responder penal y disciplinariamente por lo ocurrido. La justicia tendrá que determinar si sus conductas fueron por simple omisión o si se trató de un posible intento de saboteo a las elecciones.

Algunos de los formatos E-14 analizados por la Registraduría - Foto: SEMANA

En el documento, adelantado por la Dirección del Censo de la Registraduría y la Gerencia de Informática, se confirma que 22.255 formularios E-14 no fueron diligenciados adecuadamente; en otras palabras, de acuerdo con las instrucciones impartidas en las capacitaciones que la Registraduría adelantó a los jurados.

En total fueron 10 las irregularidades evidenciadas por la Registraduría que se presentaron en 5.109 mesas de votación. Una de ellas: la utilización de asteriscos en casillas donde no se registraba votación por candidatos o partidos.

También se presentaron rayas, cruces, tachones, líneas en todo el formulario, entre otras, un hecho que, aunque no evidencia un fraude, sí dificultó la identificación de la votación.

Ocurrió en el puesto 02 de Villa del Río en Bogotá, con el Senado de Cambio Radical. Según se observa en el E-14, el jurado llenó los espacios con una cantidad de trazos como si fuera un estudiante de preescolar.

En ese mismo lugar de votación, el acta de escrutinio de los delegados de Fuerza Ciudadana presenta tachones en el número de votos y trazos circulares, rectos y demás, como si el proceso electoral fuera una burla.

Lo mismo sucedió con los formatos E-14 del Senado de la mesa 05 del lugar Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Bogotá. El documento de claveros está lleno de trazos por todos lados.

También se encontraron algunos formularios E-14 con errores de diligenciamiento de la cifra total de los votos, como sucedió en el puesto 01 de Rionegro, Antioquia. Según el formato del jurado, allí votaron 70 personas por la coalición Equipo por Colombia, pero extrañamente en el total de votos aparecen 40. ¿Dónde quedaron los otros 30?

Una de las evidencias que tiene la Registraduría para demostrar los errores de los jurados. - Foto: SEMANA

En ese mismo formato llama la atención que los jurados inicialmente le colocaron 7 votos a Federico Gutiérrez, pero posteriormente escribieron 37.

En Acandí, Chocó, específicamente en la mesa 10, la Alianza Verde obtuvo en el Senado 25 votos, según diligenciaron los jurados, pero extrañamente en el total de votos aparecen 29. ¿Por qué contaron mal? Mientras tanto, en la mesa 15, puesto 01 del municipio de Juan de Acosta en el Atlántico, los jurados no sumaron el total de los votos que obtuvo el Pacto Histórico. Tampoco escribieron los votos nulos y no marcados.

Algunos jurados no contabilizaron el total de los votos, otros de los errores de los jurados. - Foto: SEMANA

La registraduría analizó los tres formatos E-14 con destino a tres instancias diferentes: delegados, claveros y transmisores. Aunque las cifras deben coincidir en los tres documentos, se encontró que, en algunos casos, no ocurrió así.

Otro error que estableció la entidad electoral es que algunos jurados escribieron en el formato E-14 el código del candidato en la casilla donde se debería referir el número de votos. Eso, sin duda, afectó el preconteo.

Tal como lo evidenciaron algunas imágenes divulgadas en las redes sociales, hubo formularios donde se hicieron correcciones encima de los errores cometidos en el diligenciamiento de la votación, un asunto grave que generó dudas y puso a más de un sector político a creer que le habían adulterado el número de apoyos.

En la mesa 02, puesto 02, del Liceo del Sur Víctor de Lima, en Santa Marta, Magdalena, el formulario E-14 que registró la votación al Senado de Fuerza Ciudadana está totalmente repisado. SEMANA tiene el documento y es casi imposible conocer con exactitud la realidad de la votación para ese partido en dicho lugar porque todos los datos entregados están evidentemente corregidos.

Otro de las pruebas que tiene la Registraduría para demostrar los errores de los jurados - Foto: SEMANA

“Se encontraron tachaduras sobre los votos ya diligenciados, donde se demostraría que una vez se consignaron los datos a los candidatos, estos fueron tachados para no poder ser transmitidos”, se lee en el informe auditor que, además, detalla la ausencia de firmas en algunos formularios como causal de invalidación de la mesa.

Aunque lo evidenciado aparentemente no genera fraude, sí puso a correr a la Registraduría porque en menos de una semana estos errores salieron a la luz pública y evidenciaron cómo los jurados no estaban lo suficientemente capacitados para enfrentarse a un conteo y registro electoral.

Con este informe, será la Fiscalía y la Procuraduría las que determinen las responsabilidades, mientras la Registraduría tiene la obligación de analizar el antecedente y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en lo que resta de la contienda presidencial.