“En el momento fue que ya pudimos notar que como que se está quedando ya sin frenos y al momento, pues ya el conductor dice que sí se ha quedado completamente sin frenos , solo intentó frenar con la caja de los cambios del vehículo, pero ya el bus tomó más velocidad y ya no le servía la caja como para ir frenando el carro”, señaló al medio citado.

“Lo único que pensé en el momento que el carro se quedó sin frenos es que yo sabía que ya íbamos a llegar a ese puente, o sea, yo sé que en ese puente pasan muchas cosas, y ya sé que nos estábamos acercando a ese puente y pues lo único que me pasó por la cabeza es que no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa”, dijo.