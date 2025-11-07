El llamado del gobernador de Bolívar al presidente Petro por la universidad en Montes de María: “Solo nos queda un día”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se dirigió este viernes, 7 de noviembre, al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, para que cumpla con el compromiso que este realizó con las víctimas del conflicto en los Montes de María, pues esperan la construcción de su universidad.

“Presidente @petrogustavo, usted hace un año les prometió a las víctimas una Universidad. Ya logramos la viabilidad del proyecto ante el Ministerio de Educación. Solo falta la firma del Ministerio TIC para completar la contrapartida de recursos. Nos queda un solo día y aún no tenemos respuesta”, expresó Arana.

Presidente @petrogustavo , usted hace un año le prometió a las victimas del conflicto en los Montes de María una Universidad, ya tenemos viabilidad de @Mineducacion, estamos solo a la espera que MIN TIC firme la contrapartida de recursos, pero aún no tenemos noticias. Nos queda… — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) November 7, 2025

El mandatario departamental precisó que este proyecto no se trata de un tema político, sino de una deuda que tiene el Estado con estas personas que vivieron el horror de la guerra.

Yamil Arana, Gobernador de Bolívar, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Los montemarianos no piden favores, exigen justicia y educación. Esta Universidad es símbolo de reparación, de esperanza y de futuro. Cumplirles es un acto de coherencia con la paz total que tanto se proclama”, enfatizó.

El gobernador reiteró que desde la Gobernación de Bolívar se han cumplido todos los trámites técnicos y administrativos necesarios para hacer realidad la obra, incluyendo la disponibilidad de recursos y la aprobación del Ministerio de Educación.

Sin embargo, la falta de la firma del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) mantiene el proceso detenido, poniendo en riesgo la ejecución presupuestal del proyecto en el presente año.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Prensa Gobernación de Bolívar

“El reloj corre y la paciencia de la gente también. Hicimos nuestra tarea, demostramos gestión y voluntad. Ahora le corresponde al Gobierno Nacional honrar su palabra”, agregó Arana.

El mandatario concluyó reiterando su compromiso con la defensa de los derechos y los sueños de las comunidades rurales y víctimas del conflicto armado: