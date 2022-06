El manifiesto de una “campaña limpia” que Gustavo Petro no cumplió

Gustavo Petro quiso mostrarse transparente con sus electores y congregar a otros sectores que su candidatura genera algún temor. Por eso, hace unos meses decidió sacar un manifiesto con el que se comprometió a hacer una campaña limpia. Sin embargo, luego del escándalo de los ‘petrovideos’ revelados por SEMANA, quedó en evidencia que Petro no cumplió.

Nuestro estatuto para una campaña limpia pic.twitter.com/Og6dAet2cC — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

El manifiesto fue publicado en medio de otra tormenta. Hacia finales de abril había estallado el escándalo de las visitas de su hermano Juan Fernando Petro a cárceles del país para hablar de perdón social y el mismo candidato tuvo que salir a desautorizar a Piedad Córdoba ante un eventual nuevo naufragio de su campaña. Ahora, gracias a los ‘petrovideos’, se sabe que Roy Barreras fue quien se enteró de ese hecho y pidió anticiparse para que no se desatara una nueva tormenta.

El primer punto del manifiesto de Petro que no cumplió dice: “Rechazamos enérgicamente la campaña sucia y negativa”.

Los petrovideos evidencian que no solo no la rechazó, sino que habría avalado una estrategia de guerra sucia y negra del Pacto Histórico contra otros candidatos, entre los que han sido declarados como objetivos a Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y ahora Rodolfo Hernández.

Uno de los hechos más cuestionables, que Petro no rechazó como campaña “sucia” fue los lineamientos de Sebastián Guanumen, el estratega digital de Petro que quedó en evidencia en las múltiples horas de grabación que SEMANA tiene en su poder en que Guanumen reconoce que la “línea ética se va a correr un poco”. Petro hasta el momento no ha desautorizado al joven ni ha cuestionado su actuar.

Guanumen pidió que las sesiones no fueran grabadas y que la prensa no se enterara de lo que estaban haciendo. Reconoce que su estrategia debía implementarse por canales no oficiales para no afectar a su candidato, Gustavo Petro. Sobre Fico pide que le hagan memes, que mientan sobre él, que lo critiquen por su aspecto físico y que inventen mentiras alrededor suyo para afectarlo.

Además de Guanumen, otro que deja en evidencia que no se cumplió ese primer punto del manifiesto fue Roy Barreras, una de las personas más cercanas a Petro y que habla en presencia de él en esa reunión en la que devela todos los planes que tiene contra otras candidaturas. Barreras reconoce que si es necesario está dispuesto a atacar a Alejandro Gaviria, a dividir al centro y en varias ocasiones se refiere con palabras mayores a otros políticos y funcionarios.

“Lo que tienen que hacer públicamente con la señora procuradora (Margarita Cabello), payasa, que está al lado, de frente, y las cámaras ahí, decirle, señora procuradora, hágame el favor y sanciona al señor Iván Duque por participación en política (…) es para lo único que vale la pena ir donde esa señora, que es una testaferro de Duque, de Char y de Name”, dice Barreras en uno de los videos.

Petro tampoco cumplió el segundo punto de su manifiesto en el que dice que no descalificará ni se agredirá a sus adversarios. “Haremos una campaña sin descalificar ni agredir a nuestros adversarios”, señaló Petro hace unos meses.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria”, dice Barreras en otra de las reuniones en la que estaba a su lado Petro.

Guanumen también evidencia que ese punto se incumplió. En varias reuniones pidió mostrar a Fico como una marioneta, entre otros descalificativos y agresiones. “Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, dijo en uno de sus lineamientos.

Sebastián Guanumen compartió una marioneta sobre Federico Gutiérrez, la que llamó el "Titirifico". Luego del escándalo de los 'petrovideos' lo borró. - Foto: Twitter: @GuanumenSeb

Petro también se comprometió a en ningún caso utilizar información personal e íntima de los candidatos, pero eso tampoco tuvo asidero en su campaña. De hecho, uno de los lineamientos de Guanumen era buscar escándalos alrededor de Fico, incluso, si era información sobre su familia.

“Hay que revisar el prontuario de Fico, de la gente que lo rodea, hay que empezar a proyectar cosas, dejen volar su imaginación, piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, señaló Guanumen en otro de sus polémicos mensajes.

Un cuarto punto que Petro tampoco cumplió fue no difundir fake news. “Nos comprometemos con la verdad y con la lucha contra las fake news”, dijo. Sin embargo, precisamente, lo que pedía Guanumen era difundir fake news en redes sociales para favorecer a su candidato.

“En la campaña gris pensar en las ‘fake news’, memes, humor y sarcasmo. Es un elemento muy importante en la persuasión”, pidió una mujer en medio de una de las reuniones del Pacto que lideraba Guanumen.

“Repudiamos el uso de trolls y bots en redes sociales”, dijo Petro en un quinto compromiso que tampoco cumplió. Se refiere, con esos dos términos, a cuentas falsas que no tienen una verdadera identidad y que se usan para descalificar oponentes y hasta difundir mentiras con tal de atacarlos. Los estrategas del Pacto reconocieron que eso se ha usado.

“Si un día sale una noticia sobre este (...) alimentarlo con información falsa asociando a Fico, con cosas que la gente socialmente entiende como detestables”, pidió la misma mujer en esa reunión de asesores de Petro, liderada por Guanumen, quien reconoce que van a “tener una línea B de darle palo al oponente”.

Petro también señaló que rechaza, en un sexto punto, cualquier acción de vandalismo en vía pública. Aunque el candidato directamente no ha pedido que los jóvenes salgan a las calles a agredir los bienes públicos, tampoco lo ha criticado.

Además, para nadie es un secreto que el candidato recogió políticamente esos, que varios del comité del paro hoy lo apoyan, como Fecode, y que muchas veces esas protestas terminaron en hechos vandálicos y bloqueos. Se le suma que prácticamente todos los grupos de primera línea han anunciado su respaldo al candidato.

“No recibiremos ni un peso que provenga de dineros ilícitos”, es el séptimo punto de ese manifiesto. Aunque ese compromiso no se ha incumplido como tal hasta el momento, con la información que se conoce, sí hay algunos hechos que han generado dudas alrededor del Pacto.

Uno de ellos fue el maletín abandonado de Roy Barreras que ocasionó uno de los primeros escándalos de la campaña. En los ‘petrovideos’ el estratega Daniel Eskibel hace caer en cuenta del error de Barreras y les pide a todos los políticos de izquierda reducir al máximo las transacciones en efectivo para despejar cualquier sospecha.

Además, a pesar de que Petro la alejó de su campaña, Piedad Córdoba es otra que ha sido cuestionada con altas sumas de dinero en efectivo, como le sucedió en Honduras donde estuvo retenida un día tras no haber declarado 68.000 dólares a las autoridades migratorias de ese país. Asimismo, pocos olvidan el video de Petro en el que se le ve contando fajos de dinero en efectivo.

A días de la segunda vuelta presidencial, uno de los grandes temores sobre Gustavo Petro es que cumpla con los compromisos que ha hecho en medio de su campaña, en los que ha dicho que no expropiará, que se mantendrá solo un periodo en el poder, entre otros. En el caso del manifiesto que hizo sobre una campaña limpia se evidencia que poco cumplió.