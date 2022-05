“¿Imaginan el paro que harán?”: Ricardo Henao a Petro, por propuesta de reforma tributaria

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, anunció este lunes durante el más reciente debate organizado por SEMANA y El Tiempo que impulsará una reforma tributaria de 50 billones de pesos anuales, si llega a la Presidencia de la República.

Tras ser cuestionado por Sergio Fajardo, el líder de la Colombia Humana explicó de dónde sacará los recursos para cumplir con los programas que está prometiendo en medio de su campaña electoral, incluido el del sistema pensional.

“La reforma tributaria que estoy proponiendo es de 50 billones de pesos anuales, que irá sobre las 4.000 personas, naturales y jurídicas, más ricas del país. Lo cual implica un cobro promedio de 12.000 millones de pesos para esas personas”, precisó.

Ante estas declaraciones, el cordobés recibió cientos de comentarios y cuestionamientos en las diferentes redes sociales. Incluso, varias personalidades de los medios de comunicación opinaron con respecto a este proyecto.

Ricardo Henao Calderón, periodista deportivo de Noticias RCN y Win Sports, señaló que podrían presentarse varias jornadas de protestas por culpa de esta propuesta, debido a que el monto es muy alto. Además, recordó qué pasó en el país luego de la reforma que propuso el presidente Iván Duque.

“Vote por quien quiera, pero la reforma tributaria vendrá. Si por la propuesta de reforma de 20 billones de pesos de Duque, casi acaban con el país. Se imaginan el paro que le harán a Petro por una reforma de 50 billones”, puntualizó el manizaleño.

Si por una propuesta de reforma de 20 billones de Duque, casi acaban con el país, se imaginan el paro que le harían a Petro por una reforma de 50 billones ? — Ricardo Henao Calderón (@RICHENAO) May 24, 2022

El exgobernador de Antioquia también criticó la reforma tributaria que piensa impulsar Gustavo Petro y reiteró que las cuentas no cuadran para cubrir todos los programas que está proponiendo.

“Tus matemáticas son las que no funcionan. Has sido tú quien ha señalado el costo de varias de las propuestas que citamos ayer. No más mentiras grandilocuentes”, indicó Fajardo.

Por último, el antioqueño concluyó: “Solo seis programas de Petro se vuelan el presupuesto en casi 65 billones. Los colombianos no aguantan más promesas vacías. La frustración lleva a la explosión”.

Cabe recordar que otra de las iniciativas del líder de la Colombia Humana que ha causado bastante polémica en los últimos días es la implementación de un nuevo impuesto en el país para recaudar cerca de 14 billones de pesos, que estarían dirigidos presuntamente a la educación.

De acuerdo con la propuesta económica del cordobés, este tributo estaría dirigido principalmente a las personas más “acaudaladas” de Colombia. Además, aclaró que no recaerá en sus empresas.

“Dónde va a recaer este impuesto. No lo vamos a hacer para los asalariados, sino sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia. Sin embargo, el tributo no recaerá en sus empresas, sino sobre sus activos improductivos”, afirmó Petro en abril pasado durante un evento en Medellín.

El candidato presidencial del Pacto Histórico recalcó finalmente que el dinero que sea recaudado a través de este nuevo tributo será invertido en la educación de los colombianos, puesto que actualmente (según sus cuentas) se disponen solamente cuatro billones de pesos para garantizar el tránsito del bachillerato a la universidad.