El mensaje de Federico Gutiérrez a quienes ponen condiciones en la recta final

A dos semanas de las elecciones definitivas en las que los colombianos elegirán el próximo presidente del país, hay expectativa sobre a cuál de los dos candidatos respaldarán los líderes políticos. Ya hay algunos que se han sumado a la campaña de Gustavo Petro y otros a la de Rodolfo Hernández. Sergio Fajardo se reunió en las últimas horas con el santandereano y aseguró que planteó algunos puntos en particular para poder tomar la decisión de apoyar a Hernández.

Hay condiciones que se plantearon en la reunión sostenida entre el exalcalde de Bucaramanga con Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya, todos de la coalición Centro Esperanza. Para ellos, es importante que algunas de las propuestas que presentaron en su campaña sean tenidas en cuenta por Hernández para definir si lo apoyan en lo que resta de la contienda electoral.

Plantearon temas de igualdad de género, entre otros. Según las partes, también hubo una buena recepción de las propuestas. Sin embargo, hasta que no se llegue a un acuerdo, que va más allá de comprometer puestos, sino de complementar el plan de gobierno, no se definirá si lo apoyan o no y, según han manifestado, es algo que no se puede definir tras una sola reunión.

Esa postura ha generado diferentes reacciones, entre ellas la de Federico Gutiérrez, excandidato presidencial, que en sus redes sociales aseguró que hay que dejar de lado los egos y buscar beneficios personales, pues eso no puede pesar más que cuidar a Colombia. “Estoy desprovisto de todo ego y arrogancia. Para mí lo importante es cuidar a Colombia. Invito a otros a dejar de buscar beneficios personales, dejar de poner condiciones, y pensar es en el país. Este no es un juego. Que después no nos arrepintamos. Veo a mucho desmemoriado”, dice textualmente el mensaje.

Aunque no nombra a nadie, hay quienes consideran que el mensaje iba dirigido a los de la coalición Centro Esperanza que se reunieron con Rodolfo Hernández luego de que Fajardo manifestara que el candidato lo llamó una vez conoció los resultados del pasado 29 de mayo.

Es de resaltar que mientras unos se tomaron el tiempo de pensar a quién apoyar, Gutiérrez anunció durante la noche de los resultados, en su discurso, el apoyo al santandereano.

Indicó que lo hará él, pero también su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara: “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”.

Sin embargo, el pasado jueves aclaró que no formará parte de su gobierno en caso de ser electo. “Así votaré el próximo 19 de junio. Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamás me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia”, señaló en sus redes sociales.

Además, aclaró que será independiente y que no pertenecería al gobierno de Rodolfo Hernández, ya que aplaudirá lo positivo que haga el ingeniero, pero criticará si algo sale mal. “Invito a los cinco millones de personas que votaron por nosotros, para que votemos por ellos y tengamos un país con futuro”.