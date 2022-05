“El país no se resuelve en un debate”: Rodolfo Hernández, comiendo frutas en Boyacá, explica por qué canceló a última hora

Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo protagonizaron en la noche del lunes el debate definitivo de candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta que se hará el domingo 29 de mayo, en la alianza digital de SEMANA y El Tiempo. No obstante, el gran ausente fue Rodolfo Hernández, quien a pesar de haber confirmado hasta último momento su presencia, canceló su participación.

El ingeniero Hernández decidió no asistir al debate de candidatos presidenciales y, en su lugar, acudió a un evento en la ciudad de Tunja, Boyacá.

“Hoy me vine para Tunja a recibir el apoyo de los boyacenses y de algunas credenciales del Partido Verde, y esta gente fue el motivo por el cual cancelé el debate de SEMANA a último momento. El país no se resuelve en un debate, como lo han venido haciendo todos los políticos, el país se resuelve con buenas prácticas y eso es lo que vamos a hacer”, explicó Rodolfo Hernández en su cuenta de Instagram.

Un hecho que no ha pasado desapercibido en redes sociales, y que ocurrió durante el evento en Tunja al que asistió Rodolfo Hernández, muestra al candidato cuando se agacha para tomar un mango que estaba en una canasta y comérselo.

El momento en que Rodolfo Hernández se come una fruta que parece un mango o una pera y posa para las cámaras ocurre en el minuto 19 del siguiente video, compartido en su cuenta oficial de Instagram:

“¿Ya no le sirvo, doctor Petro?”: Rodolfo Hernández le responde al candidato del Pacto Histórico

El candidato presidencial Rodolfo Hernández no guardó silencio frente a la andanada en su contra de parte de Gustavo Petro durante el fin de semana, justo después de conocer los últimos resultados de las encuestas en que el exalcalde de Bucaramanga viene creciendo en la intención de voto.

Hernández dijo: “Después de buscarme para una alianza, Gustavo Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por dónde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro?”.

Este domingo, por ejemplo, Petro cerró su campaña en la Plaza de Bolívar en Bogotá y lo llamó “millonario, corrupto y uribista”, una afirmación que nunca había pronunciado durante la campaña.

“Hasta el millonario que dice luchar contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien. Hasta el que se dice que no es uribista es uribista. Se toma los whiskeys y hace negocios con sus hijos”, manifestó Petro.

Petro les hablaba a 65.000 personas que estuvieron acompañándolo en Bogotá, un escenario perfecto donde podía graduar a Hernández como su principal contrincante político en lo que resta de las elecciones.

De hecho, hasta la semana anterior, el Pacto Histórico trataba con guantes de seda a Rodolfo Hernández, pero la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA mostró que el exalcalde de Bucaramanga puede pasar a la segunda vuelta. En ese escenario aparece en empate con Petro.

Después de buscarme para una alianza, Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por donde pela el cobre. Ya no le sirvo, doctor Petro? https://t.co/SrxkgyEecl — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 23, 2022

Desde el fin de semana pasado empezó el distanciamiento entre Hernández y Petro. El candidato del Pacto Histórico convocó de urgencia este lunes a una reunión a Hernández y a Sergio Fajardo para hablar de un supuesto aplazamiento de las elecciones.

“Gustavo: 1). El fuego no se apaga con gasolina. 2). Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3). Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, le respondió Hernández.

El candidato presidencial respondió de esa manera porque el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó lo que dijo Petro.

El lunes, Petro volvió a emprenderla contra Hernández. Le recordó el golpe que el exalcalde le propinó al exconcejal de Bucaramanga, John Claros, un hecho por el que el ingeniero ya ofreció excusas. “No golpeó a un corrupto, golpeó a un líder social y cultural”, escribió.

Estas afirmaciones de un lado y del otro confirman que tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández estiman que serán quienes compitan en la recta final de la carrera presidencial por la Casa de Nariño.