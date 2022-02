“El que tiene que dar explicaciones es usted”: Juan Manuel Galán a Jorge Rey

Definitivamente los apoyos políticos, muchos de ellos cuestionados, que ha recibido el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, siguen generando escozor en esa convergencia.

Y esta vez la disputa no involucra solo a Gaviria sino que llevó a revivir una vieja discusión entre el exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey, quien le expresó su apoyo al exrector de la Universidad de los Andes, y el precandidato del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, quienes se enfrascaron en un fuerte cruce de trinos.

En Twitter, Rey le pidió a Galán explicaciones sobre una reunión realizada en Neiva, la cual, según él, fue organizada por un personaje cercano al alcalde de la capital opita, Gorky Muñoz, quien se ha enfrentado a diferentes cuestionamientos por parte de la opinión pública.

Al respecto, Galán aclaró, por medio de Twitter, que el encuentro fue organizado por Consuelo González de Perdomo y por Héctor Javier Osorio, quienes son miembros históricos del Nuevo Liberalismo, y por Víctor Tovar, quien aspiraba a ser avalado por el Nuevo Liberalismo como candidato a la Cámara por Huila. Sin embargo, Galán aclaró que, al conocer de su cercanía con Muñoz, el Nuevo Liberalismo le negó a Tovar el aval, ”lo que no ocurrió con Cambio Radical”, partido al que pertenece el ex gobernador Jorge Rey y que avala hoy a Tovar como candidato a la Cámara.

Si bien la rencilla entre Rey y los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán es de vieja data, revivió por cuenta de lo ocurrido en un debate en Noticias Caracol, en el que el precandidato Alejandro Gaviria fue cuestionado por recibir el apoyo del exgobernador de Cundinamarca, quien tiene una gran estructura política en el departamento pero sobre quien caen acusaciones de posible volteo de tierras.

“Estoy listo a mostrarle a Alejandro Gaviria las investigaciones sobre el volteo de tierras que involucran a Rey en Cundinamarca. Con documentos y denuncias en mano. Un país como Colombia no puede tener un presidente ingenuo”, apuntó el exconcejal y candidato al Senado del Nuevo Liberalismo Carlos Fernando Galán .

Hace algunos meses, Carlos Fernando Galán había denunciado que “Jorge Rey está involucrado en varios casos por presuntamente manipular el uso del suelo, por no pagos de plusvalía, que es más conocido como el fenómeno del volteo de tierras, un negocio más lucrativo que el narcotráfico”.

Frente a estos señalamientos, Gaviria salió en defensa de de Rey y aseguró que cree en las explicaciones que le dio el exgobernador.

“Yo he hablado con él. No hay ninguna componenda, no hay ninguna alianza política, ningún tipo de acuerdo burocrático clientelista, ninguna expectativa de cargo en el Gobierno. Es totalmente transparente y eso pasará después del 13 de marzo como creo que yo voy a ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza y así será también para gobernar. Él me comentó de alguno de los cuestionamientos que se le han hecho y me parece que es una conversación franca y yo creo en las explicaciones que me dio”, respondió Gaviria.

Lo que ha dicho Rey

El exgobernador ha dicho que “estas denuncias son irresponsables porque desconoce de manera premeditada los contextos técnicos y jurídicos que tuvieron que ser considerados en las decisiones que se tomaron”.

Y agregó: “Analizar esa realidad permite conocer y comprender el porqué de las mismas; pero él los omite con una única intención: no perder vigencia mediática y acometer una campaña de señalamientos a terceros y no de éxitos propios. Emite juicios de valor ligeros y mentirosos y cuenta de manera irresponsable con un alto contenido de imprecisiones técnicas y jurídicas”.

“Como alcalde de mi municipio, Funza, en el periodo 2008 – 2011, tomamos decisiones desafiantes como el cobro de la plusvalía, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (que es la planeación ordenada, equitativa y eficiente del uso suelo”, señaló.

Agregó que ante esas decisiones “se ha querido engañar denominando las necesarias modificaciones del Ordenamiento Territorial con el volteo de tierras. Para que haya volteo de tierras debió haber existido ajuste o modificaciones de los usos del suelo”.

“Durante mi período de gobierno no cambié uso del suelo, no modifiqué ni un metro cuadrado de tierra, no presenté ningún proyecto de acuerdo ante el Concejo municipal para modificar el ordenamiento del territorio”, dijo Rey.