Elecciones 2022 | Más colombianos salieron a votar este domingo: índice de abstención bajó

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló a través de su página web que, informadas el 100 % de las mesas de votación, Gustavo Petro se convirtió en el próximo presidente de Colombia tras obtener 11.281.013 de votos, contra 10.580.412 de sufragios del hoy excandidato Rodolfo Hernández.

Sin duda, se registró una elevada participación de los ciudadanos en esta jornada electoral del domingo 19 de junio, pues fueron 22.658.694 las personas que acudieron a las urnas, lo que equivale al 58,09 % del censo electoral, que es de 39′002.239 ciudadanos habilitados.

De acuerdo con la Registraduría, durante la segunda vuelta electoral de hace cuatro años, en 2018, en la que se enfrentaron Gustavo Petro e Iván Duque Márquez, actual jefe de Estado, se reportó la participación de 19.536.404 colombianos aptos para sufragar, lo que significó el 53,11 %.

Entre tanto, en las elecciones presidenciales de 2014, en la segunda vuelta entre el expresidente Juan Manuel Santos y el exministro Óscar Iván Zuluaga, la participación en las urnas en ese momento fue de 15.818.214 de ciudadanos, lo que representó un 47,56 %.

En tal sentido, el índice de abstención de las elecciones de este domingo 19 de junio, bajó. Se ubicó en 41,90 % (No votaron 16.343.545 ciudadanos). En 2018 fue del 46,88 % (No votaron 17.247.066), mientras que en 2014 fue de 52,43 % (No votaron 17.436.636).

Vale destacar que, a pesar del aumentó significativo en las urnas este domingo 19 de junio, la participación no alcanzó el nivel récord logrado en la segunda vuelta presidencial de 1998, cuando se disputaron la Presidencia de la República Andrés Pastrana Arango y Horacio Serpa Uribe.

Ese año, la participación de los colombianos fue del 63 % del censo electoral, con un porcentaje de abstención apenas del 37 %.

“Ya no es momento de los odios”

En su primer discurso como presidente electo, Gustavo Petro demostró que la campaña política acabó y que empezó para él una nueva era como gobernante de Colombia. Durante 40 minutos, el nuevo huésped de la Casa de Nariño les habló a sus electores, a América Latina y a sus opositores. Pronunció unas palabras con un tono conciliador en el que tendió puentes y mostró que el Petro aguerrido que producía miedo entre los votantes quedó atrás.

Petro, el candidato de izquierda que ganó la presidencia con más de 11 millones de electores y se convirtió en el jefe de Estado más votado en la historia reciente del país, dijo que a partir de este fin de semana Colombia cambiará. No es un cambio –según expresó– “para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana”.

“Las elecciones mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor”, dijo Petro, quien tiene claro que el mapa político en el país quedó dividido tras las elecciones de este domingo y que, así como él, se convirtió en presidente con más de 11.281.000 votos, Rodolfo Hernández, su adversario, obtuvo más de 10.580.000 apoyos, una cifra nada despreciable de electores que, sin duda, tendrá que acercar para garantizar un acuerdo nacional que le permita tener un Gobierno con cierta tranquilidad durante el próximo cuatrienio. Ya no es el momento de los odios”.

“Este Gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un Gobierno de la vida”, manifestó. La paz se convirtió en uno de los platos fuertes de las primeras palabras del presidente electo de la izquierda.

“La paz significa que los más de 10 millones de votos de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este Gobierno”, afirmó. En otras palabras, significa que Rodolfo Hernández –quien, según Petro, hizo una campaña interesante– “puede dialogar con nosotros cuando quiera, significa que en este Gobierno no vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente”.